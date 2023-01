"Магьосничество и гадаене": Откриха римски додекаедър в Белгия

В Белгия откриха фрагмент от мистериозен бронзов артефакт, известен като римски додекаедър. Смята се, че откритието е на повече от 1600 години.

Римските додекаедри датират от втори или трети век след Христа.

Размерът им варира от 4 см до 11 см . Към днешна дата повече от сто от тези артефакти са открити във Великобритания, Белгия, Германия, Франция, Люксембург, Холандия, Австрия, Швейцария и Унгария.

Учените все още не са наясно за какво точно са били използвани мистериозните предмети.

"Има няколко хипотези за предназначението им - вид календар, инструмент за измерване на земята, скиптър... Никоя от тези версии не е задоволителна", казва Гуидо Криймърс, куратор в Гало-римския музей в Тонгерен, Белгия.

"Склонни сме да мислим, че тези предмети са били свързани с магьосничество и гадаене."

Криймърс и колегите му са получили фрагмента и са го изследвали през декември. Той представлява само един ъгъл, но несъмнено е част от додекаедър, който първоначално е бил с диаметър малко над 5 сантиметра.

