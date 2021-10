Мадона отказала роля в "Матрицата"

П оп звездата Мадона гостува в шоуто на Джими Кимъл, където направи сензационни разкрития за кариерата си.

Докато промотираше новия документален филм за живота си "Madam X", вниманието привлече филмът, в който тя каза, че не е успяла да участва.

След като бе попитана за слуховете, че певицата и актриса и е отказвала роли в редица филми, сред които ролята на Жената котка в "Батман се завръща" и Номи Малоун в "Стриптизьорки", Мадона заяви, че съжалява, че е отказала ролята във филма за Батман, защото персонажът е бил "страхотен".

В един момент обаче поп иконата изненада всички, когато заяви: "Също така отказах роля в "Матрицата". Можете ли да повярвате? Исках да се самоубия!"

Певицата не уточни за коя роля от хитовата трилогия става въпрос, но Тринити беше единствената водеща женска роля в "Матрицата". Култовата роля бе изиграна от невероятната Кери-Ан Мос.

"Това е един от най-добрите филми, правени някога", каза Мадона в интервюто. "Малка, дребна част от мен съжалява за точно този момент от живота ми", допълни певицата.

Was she fired from Dunkin’ Donuts? Did she turn down a role in #Catwoman? @Madonna sets the record straight. #FallonTonight pic.twitter.com/LRW3r0NaEu