Луната ще се сдобие със собствена часова зона, ето кога

П равителството на САЩ е наредило на НАСА да определи на Луната собствена часова зона.

Космическата агенция има срок до края на 2026 г. да въведе "координирано лунно време", се казва в меморандум, изпратен до НАСА от Службата за научна и технологична политика на САЩ (OSTP).

Лунното време ще се различава от часовите зони на Земята. Тъй като на Луната има по-малка гравитация, времето там се движи по-бавно, отколкото на нашата планета - изостава с 58,7 микросекунди всеки ден. Тази на пръв поглед малка разлика е достатъчна, за да обърка прецизните маневри на лунните космически апарати и спътници.

The White House tells NASA to create a new time zone for the Moon



The White House has directed NASA to establish a new time standard for the Moon by 2026. This Coordinated Lunar Time (LTC) will serve as an official reference point for future lunar missions. It comes at a time… pic.twitter.com/FGGIVRz2J1