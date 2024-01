"Луди са един по друг": Дуа Липа с нов мъж до себе си

Д уа Липа е забелязана да танцува с мъж в Лос Анджелис.

28-годишната носителка на "Грами" е на върха на кариерата си след хитовете от филма "Барби" от 2023 г., които ѝ донесоха номинации за "Златен глобус" и "Грами".

Изглежда, че звездата се радва на нова любов и романтика. Според информация на Page Six тя се среща с 33-годишния британски актьор Калъм Търнър.

Търнър, който в момента се снима в "Момчетата в лодката", беше свързан с певицата, след като бяха забелязани да танцуват заедно на афтърпартито за премиерата на популряно шоу в Лос Анджелис.

Източник е потвърдил пред изданието, че двамата са двойка.

"Това е новост, но те са луди един по друг", казва източникът и добавя, че тя е била "на премиерата, за да го подкрепи".

Липа и преди е била свързвана с няколко различни мъже в Холивуд, но най-дългата ѝ публична връзка беше с Ануар Хадид, брат на Бела и Джиджи Хадид.

Двамата бяха обвързани в периода 2019-2021 г.

Тогава се говореше, че се среща с Тревър Ноа, макар че двамата настояваха, че са само приятели.

Тя също така е била свързвана с Джак Харлоу и Ромен Гаврас.

Междувременно Търнър беше свързван с Ванеса Кърби от "Короната".

За Кърби, която през 2016-2017 г. изпълняваше ролята на принцеса Маргарет в сериала, бе съобщено, че се е разделила с него още през 2020 г.

Dua Lipa and Callum Turner's Cozy Dance Sparks Dating Rumors: Netizens React to Hollywood's Potential New Couplehttps://t.co/b1N0zF4KNJ