Лов на русалки: Истината зад мита

П редставете си русалка и повечето хора ще се сетят за образа на водното същество на Дисни, чиято горна част на тялото прилича на човешка, а долната - на рибешка опашка. Точно по този начин русалката е била изобразявана в продължение на векове.

Не само децата, но и възрастните имат същата представа за русалките и въз основа на тези представи е лесно да отхвърлим всички твърдения за наблюдения като нелепи. Но историята на русалките е по-далечна от съвременната версия и русалките са били част от няколко фолклора в различни култури по света.

Подобно на сирените от древна Гърция, те се свързват с опасни събития като корабокрушения, бури, наводнения и удавници. Предимно моряците твърдят, че са виждали русалки.

Но съществуват ли русалки в действителност? Ако не, какъв е произходът на историите за русалки? Кои морски същества, които познаваме, биха могли да бъдат първоначалните русалки?

Произход на историите за русалки

Ако приемем, че това не са просто приказки, разказани след прекалено много ром на борда на кораба, историите за русалките могат да имат няколко източника. И ако искаме да разберем тези същества, трябва да започнем с гръцките сирени.

Известно е, че през Късното средновековие сирените от гръцката митология са повлияли на представата за русалките, но те са имали съвсем различен външен вид. В ранния гръцки период се е смятало, че сирените са птици с човешки глави, и едва през по-късния класически период тези сирени са били изобразявани отчасти като риби.

През Средновековието популярността на рибоподобния вид на сирените нараства. Понякога изкуството дори показвало сирените с рибоподобна долна част на тялото, човешки торс, а след това крака и крила като на птиците. Сирените-мерки са изобразени в редица средновековни бестиари, наред с великани и други чудновати същества.

Сирените имат много сходства с русалките от различни митологии, като славянската „русалка“, тъй като са известни с това, че съблазняват моряците. Така че сирените биха могли да бъдат евентуален източник на историите за русалките.

Други митични фигури в гръцката митология, които биха могли да бъдат източник на русалките, са морските чудовища Харибда и Сцила. За тях се знае, че са живели в близост до сирените, били са жени (поне ние смятаме, че Харибда е такава) и са имали рибешки атрибути.

