70% от хората, които имат опит близо до смъртта, правят тази промяна

Разводите, самотата и изолацията се срещат в само една пета от анкетираните

15 октомври 2025, 10:21
70% от хората, които имат опит близо до смъртта, правят тази промяна
Източник: iStock

Т е бяха на прага на смъртта и отвориха прозорец към изцяло нов свят. Около 15% от тежко болните пациенти съобщават, че са преживели близко до смъртта изживяване (NDE), което може да включва силно усещане за излизане от тялото, среща с починал близък,ярка светлина, бърз преглед на важните моменти от живота им или дълбоко чувство за мир, ,предаде New York Post.

За да разберат как хората се справят с NDE, изследователи от Университета на Вирджиния анкетираха 167 души, които твърдят, че са имали такова изживяване. Един основен механизъм за справяне се открои сред останалите – почти 70% от участниците съобщиха за промяна в религиозните или духовните си убеждения и страха си от смъртта след преживяното NDE.

„Моето NDE беше значително“, написа един участник в анкетата. „Знам, че никога няма да бъда същият човек, така че ежедневната рефлексия и вътрешна работа са ми необходими.“

Други използваха преживяването, за да преоценят личните си взаимоотношения, като над 20% съобщиха за разводи или раздели, а още повече преминаха през предизвикателства или разпад на връзките си. Изолацията и самотата бяха повтарящи се теми сред хората, преживели NDE. Един от участниците в анкетата нарече своето NDE „меч с две остриета“ – изключително трансформиращо преживяване, което запазил за себе си от страх да не бъде осъден.

"Не го пожелавам на никого": Свещеник получи инфаркт и отиде в ада

Изследователите установиха, че 64% от участниците са потърсили помощ от специалисти по психично здраве, духовни съветници или онлайн общности, като 78% от тях намерили подкрепата за полезна. Колкото по-интензивно било NDE, толкова по-вероятно било пациентът да потърси помощ. Проблемът е, че мнозина имали трудности да намерят подходяща подкрепа – една църква казала на участник: „Тук не се занимаваме с това“ – и изпитвали затруднения да обсъждат преживяването си, дори когато получели помощ.

След 6 минути в клинична смърт – мъж дава утеха на всички

„След няколко опита честно казано не почувствах, че някой е достатъчно дълбок, за да се справи с това... всички отговори бяха шаблонни и без вдъхновение; много разочароващо“, написа един участник. Друг отбеляза: „Имах чувството, че хората около мен не разбират мащаба на това, през което преминах, затова не мислех, че на другите ще им пука.“

Изследването беше публикувано в списанието „Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice“. Изследователите от UVA се надяват, че тяхната работа може да проправи пътя към по-добра грижа за хората, преживели NDE.

„Изследванията за това как да се подкрепят тези пациенти и техните специфични нужди все още са ограничени“, каза Мариета Пехливанова от Отдела по психиатрия и невронауки на UVA Health. „Надяваме се да започнем да запълваме тази празнина и да вдъхновим други изследователи, особено клиницисти, да отделят време и грижа в проучването на тези въпроси.“

Източник: New York Post    
Близко до смъртта изживявания Духовни убеждения Промени в живота Психологическа подкрепа Лични взаимоотношения Научни изследвания Съзнание Страх от смъртта Изолация Механизми за справяне
