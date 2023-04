Х ората сме социални животни, така че еволюционно сме привлечени да търсим връзки с другите. Всъщност голяма част, ако не и по-голямата част от нашето щастие и дори дълголетието ни, идват от социалните ни взаимоотношения. Нашата най-висша форма на връзка е любовта, поради което ние преследваме любовта сериозно и тя е тема в толкова много песни, поеми, произведения на изкуството, филми и религии.

Обратно, голяма част от нашето нещастие възниква, когато отношенията ни не вървят добре и включват спорове, конфликти, битки, раздяла, развод, самота, отчуждение, остракизъм, тормоз или загуба на близки.

Източник: iStock/Getty Images

Можем да разсъждаваме върху нашите най-щастливи и най-нещастни моменти, за да потвърдим, че взаимоотношенията са от съществено значение за нашето благополучие.

Връзките са толкова фундаментални за нашето съществуване, че нашите мозъци са развили това, което наричаме социално познание. Това означава, че до голяма степен нашите мозъци са еволюирали, за да разбират нашия социален свят и да се ориентират в сложността на социалните взаимодействия, защото това носи печалби за оцеляване. Исторически, свързването, общуването и добрата връзка с другите, особено с членовете на нашето общество, повишават шансовете ни за оцеляване. Въпреки това, ако не бяхме в състояние да се разбираме ефективно със собственото си обкръжение, това можеше да означава нашата смърт.

Еволюционната нужда да се свързваме и обвързваме социално е причината взаимоотношенията да са неразривно свързани с нашето щастие. От тази гледна точка щастието може да се разглежда като еволюционна печалба за това, че нашите взаимоотношения вървят добре. Когато отношенията ни не вървят добре, нашето нещастие може да бъде сигнал за нас да се погрижим за тези взаимоотношения, за да изгладим проблемите или да избегнем напълно определени взаимоотношения.

AI чатботите като „идеални“ спътници

Дали светът преживява епидемия от самота е предмет на дебат. Независимо от това, има милиони по света, които редовно се чувстват самотни и отчаяно искат да изпитат повече любов в живота си. Социалните медии могат да помогнат на някои хора да разширят и задълбочат връзките си; това обаче е лош заместител на безбройните хора, които копнеят за по-смислени връзки.

С шума и суетата на нашето ежедневие в този свръхсвързан свят много от нас смятат, че е логистично трудно да отделят време, за да се срещнат с хора, да се сприятеляват и да намерят подходящи партньори за срещи. Нещо повече, много от нас са изправени пред предизвикателства при свързването с другите поради социална тревожност, срамежливост, разстройство от аутистичния спектър или други физически или психически здравословни състояния. По този начин има потребителска нужда и пазарен стимул за компаниите да създават AI чатбот спътници, за да запълнят празнотата във връзката в живота на хората.

Източник: iStock/Getty Images

Армия от спътници на чатбот AI е на път

Вече имаме някои рудиментарни версии на тези спътници на чатботове с изкуствен интелект, като например в Replika. Мотото на Replika на техния уебсайт е да рекламираме точно това, за което копнеем: „Спътникът с изкуствен интелект, който го е грижа. Винаги тук, за да слушаме и говорим. Винаги на ваша страна.“ Character.ai е друга платформа, която позволява на потребителите да взаимодействат с набор от AI чатботове, включително настоящи известни хора (напр. Тейлър Суифт, Брад Пит) или починали личности (напр. Исус, Брус Лий).

Нивото на усъвършенстване на тези AI чатботи през следващите години е непостижимо. В рамките на 10 години е вероятно да имаме AI, които са поне стотици, а вероятно и хиляди пъти по-мощни от ChatGPT 4.0. Тъй като изкуственият интелект се развива в сила, възможности и гъвкавост, те могат да бъдат направени да имитират нашите чувства и поведение с нарастваща точност и изтънченост. Те могат да бъдат пригодени, за да се адаптират и да се свързват конкретно с всеки от нас. Това беше изобразено във филма Her, тъй като персонализираните AI бяха създадени чрез преминаване през снимките на всеки потребител, публикациите в социалните медии, блоговете, видеоклиповете, имейлите, съобщенията и т.н., за да се създаде персонализиран AI чатбот аватар, който е проектиран да се свързва с този потребител на по-дълбоко ниво. В рамките на филма недоволният и самотен герой, Теодор, създаде близка, а след това и романтична връзка с изкуствен интелект на име Саманта.

Такива чатботи могат да се преструват, че имат емоции, чувствителност и дълбоко желание да се свържат с всеки от нас поотделно. Когато тези AI спътници се комбинират с други технологии като CGI аватари, гласов интерфейс, виртуална реалност, роботика и т.н., те ще имат почти неустоимо, първично влияние върху нас.

Нашите индивидуализирани AI чатбот спътници ще имат правилната коса, усмивка, тен, глас, смях и т.н., които имат максимално въздействие върху нас. Още по-важното е, че те могат да имат личността, която е идеалната за нас - идеалните интереси, чувство за хумор, ценности, религиозни/духовни вярвания, надежди, мечти и т.н. Те ще запомнят всичко, което им кажем, включително нашите най-ценни моменти и специални дни. Те ще знаят точно какво да кажат, за да ни накарат да се почувстваме утвърдени, ценени и дори обичани.

В книгата си Mindsight: The New Science of Personal Transformation, психиатърът Дан Сийгъл обсъжда как хората искат да се „чувстват обичани“. Когато другите се свързват с нас по този начин, емоционалният (или емоционален) резонанс е дълбоко задоволителен. Хормонът на любовта окситоцин се освобождава, за да подсили тези връзки. Основополагащо умение или общ фактор в разговорната терапия е безусловното положително отношение. Отчасти това отношение обяснява ефекта ELIZA (т.е. през 60-те години на миналия век потребителите се чувстваха дълбоко свързани с елементарен чатбот терапевт). По този начин фактът, че хората се чувстват емоционално свързани с един доста прост чатбот от 60-те години на миналия век, е разковничето.

Чрез дълбоко обучение и отзивчиви алгоритми, нашите AI спътници ще бъдат изключително чувствителни към нашите нужди и желания, така че да могат да бъдат в оптимален синхрон с нас. По ирония на съдбата, нашите сложни AI чатбот спътници може да са в състояние да ни помогнат да се „почувстваме“ обичани, за разлика от повечето други хора.

Мислехме, че това няма да е възможно, но точно както нашите AI ще станат по-добри в повечето неща, които хората могат да правят (напр. писане на сценарии и истории, кодиране, анализиране, разсъждение, решаване на проблеми, композиране на музика, създаване на изкуство), AI ще вероятно ще станат по-добри от нас в свързването с други хора.

Прогноза: Ще се влюбим в нашите AI Chatbot спътници

Неизбежно е да се свържем дълбоко с AI спътници, които са предназначени да имитират човешкото поведение. Когато са създадени да реагират като романтични партньори, ние ще се влюбим в тях. Не го казваме като прогноза. Знаем, че това ще се случи, защото вече се случва. Хората се влюбват в днешните базови чатботи от начално ниво, които имат относително ограничени възможности в сравнение с нашите бъдещи AI спътници. Когато направим изчисления и свържем точките, това означава, че нямаме и капчица шанс да устоим на привлекателността и достъпността на тези бъдещи AI спътници.

Сега, разбира се, това НЕ означава, че всички ние ще се откажем от приятелите и романтичните си партньори от реалния живот заради тези чатботи с изкуствен интелект. Освен това НЕ казваме, че това е нещо добро и искаме да се случи. Въпреки това е неизбежно някои от нас да започнат да предпочитат нашите AI чатбот спътници пред реални взаимоотношения, тъй като тези AI спътници се развиват в сила и изтънченост и се разпространяват.

С течение на времето ще става все по-културно прието спътниците на AI чатботите да бъдат наши приятели и дори любовници. Неизбежно е това да се случи и повдига важни екзистенциални въпроси. Това ще има дълбоко въздействие върху нас като индивиди и, което е по-важно, на обществено ниво.