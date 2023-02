Любов след развода: Бил Гейтс с нова изгора

67-годишният основателят на Майкрософт Бил Гейтс се среща с 60-годишната Пола Хърд, вдовица на изпълнителния директор на Oracle Software Corporation Марк Хърд. Това съобщи „Дейли Мейл”, позовавайки се на източник, близък до двойката.

"Те са неразделни", каза приятел на двойката пред изданието. "Заедно са повече от година и тя винаги е наричана "мистериозната жена", но не е тайна за близкия им кръг, че имат романтична връзка.”

Съпругът на Пола Марк Хърд почина през 2019 г. на 62-годишна възраст след битка с рака. Към момента на смъртта му състоянието му се оценява на 500 милиона долара. Пола Хърд се занимава с благотворителност.

Пола Хърд и Бил Гейтс се запознаха преди смъртта на съпруга й покрай тениса. Според журналисти, те са били видени в една и съща ложа на тенис мач през 2015 година. Бяха забелязани заедно и миналия месец на Australian Open в Мелбърн. След това Бил Гейтс беше видян да се разхожда из Мелбърн в компанията на непозната жена, чиято самоличност тогава журналистите не успяха да идентифицират. Според „Дейли мейл”, Гейтс е прекарал времето си в компанията на Пола Хърд.

