Личните вещи на Мария Кюри ще бъдат радиоактивни още 1500 години

М ария Кюри, известна като "майката на съвременната физика", почина от апластична анемия - рядко заболяване, свързано с високите нива на излагане на въздействието на известните ѝ открития - радиоактивните елементи полоний и радий.

Кюри, единствената жена, която печели Нобелова награда в две различни области (физика и химия), продължава изследванията на френския физик Анри Бекерел, който през 1896 г. открива, че елементът уран излъчва лъчи.

През 1898 г. Кюри и съпругът ѝ, френският физик Пиер, откриват нов радиоактивен елемент. Двамата кръщават елемента полоний на името на Полша, родната страна на Мария.

Въпреки това, след повече от 100 години, голяма част от личните вещи на Кюри, включително нейните дрехи, мебели, готварски книги и лабораторни записки, остават замърсени от радиация, съобщава Christian Science Monitor.

Yeah, Marie Curie's papers are STILL radioactive (and will be for at least 1,500 years more). http://t.co/5y0c7CMoTy pic.twitter.com/ABX6dv1LND

Смятани за национално и научно съкровище, лабораторните тетрадки на Кюри се съхраняват в оловни кутии в националната библиотека на Франция в Париж.

Въпреки че библиотеката позволява на посетителите да разгледат ръкописите на Кюри, от всички гости се очаква да подпишат декларация за освобождаване от отговорност и да носят защитни средства, тъй като предметите са замърсени с радий 226, който има период на полуразпад от около 1600 години, съобщава Christian Science Monitor.

Marie Curie in her laboratory in Paris, 1912.



"Madame Curie’s papers, even a notebook she kept on meals she cooked, are considered so highly radioactive that they are kept in lead-lined boxes. Those who wish to consult them have to wear protective clothing." pic.twitter.com/JzDNVwaGDd