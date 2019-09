🔺ТОВА СА ТЕ!🔺 Нашите 💯 участници - силни, раними, подготвени, не толкова подготвени, едни с мускули, други - с диплома, родители, необвързани, безразсъдни или предпазливи: те не са богове, а обикновени хора, като всеки от нас! ❗️😮❗️ Кой от тях ви стана най-симпатичен? ❗️😮❗️ Боси на плажа, мокри до кости, но щастливи, 3-те племена ще се борят с достойнство! 🥊🌀🥊 А един ще си тръгне с 200 000 лева! : #novabg #novatv #newshow #newseason #reality #extreme #adventure #bulgarian #fabulous #nature #physical #mental #emotional #challenge #ИгриНаВолятаБългария

A post shared by ИГРИ НА ВОЛЯТА: БЪЛГАРИЯ (@igri.na.voliata.bulgaria) on Sep 6, 2019 at 11:29am PDT