Свят

Кошмар в морето: Спасиха 103 души от изчезналия кораб, други 140 се издирват

Спасителите са започнали издирване, изпращайки екип, кораби и хеликоптер към последната известна позиция на пътническия съд, но властите не уточняват какво се е случило с кораба

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 10:29
кораб вълни море ферибот бурно море лошо време
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

И ндонезийските спасители издирват 140 души от пътническия кораб, който по-рано беше съобщен като изчезнал в Яванско море, след като други 103 души бяха евакуирани, един от които е починал, съобщи представител на агенцията за търсене и спасяване.

Корабът „Virgo Transport 8“ е отплавал в събота от град Сурабая в провинция Източна Ява към град Банджармасин в Южен Калимантан, преди да изгуби контакт, съобщиха от агенцията, пише Си Ен Ен (CNN).

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

И Путу Судаянад, ръководител на офиса на агенцията в Банджармасин, заяви във видео съобщение, че 103 души са били евакуирани с помощта на различни кораби, като някои от тях ще бъдат отведени в пристанище в Източна Ява.

Спасителите са започнали издирване, изпращайки екип, кораби и хеликоптер към последната известна позиция на пътническия съд, каза той, без да уточни какво се е случило с кораба.

Индонезия, архипелаг от 17 000 острова, разчита силно на фериботите като основно средство за транспорт, тъй като морските маршрути са по-достъпни и лесно откриваеми спрямо въздушния транспорт.

Въпреки това стандартите за безопасност не винаги се прилагат стриктно, което води до сравнително висок брой инциденти.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Индонезия изчезнал кораб спасителна операция Яванско море инцидент пътнически кораб издирване евакуация морски транспорт безопасност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Край на „недосегаемите“ ТИР-ове: МВР поема функциите на ДАИ и въвежда електронни глоби

Край на „недосегаемите“ ТИР-ове: МВР поема функциите на ДАИ и въвежда електронни глоби

Кошмар в морето: Спасиха 103 души от изчезналия кораб, други 140 се издирват

Кошмар в морето: Спасиха 103 души от изчезналия кораб, други 140 се издирват

Извънредни разкрития за мистерията „Петрохан-Околчица“: МВР и прокуратурата дават брифинг

Извънредни разкрития за мистерията „Петрохан-Околчица“: МВР и прокуратурата дават брифинг

Сълзи, триумф и легендарен глас: Голямата Селин Дион се завърна на сцената в Париж

Сълзи, триумф и легендарен глас: Голямата Селин Дион се завърна на сцената в Париж

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Морската империя на BYD: 18 кораба с капацитет 130 000 коли

Морската империя на BYD: 18 кораба с капацитет 130 000 коли

carmarket.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 2 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 2 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 2 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дъжд от ракети и дронове над Украйна: Девет загинали и десетки ранени

Дъжд от ракети и дронове над Украйна: Девет загинали и десетки ранени

Свят Преди 38 минути

Според украинския президент Володимир Зеленски Москва пренася войната от фронта, където не постига успех, към икономиката, като унищожава обекти, които помагат на населението да се справя с военните условия

Лепа Брена

Лепа Брена: Ванга предсказа, че ще се върна в България

Любопитно Преди 1 час

<p>Смъртоносно онлайн предизвикателство взе 10 жертви за 10 дни</p>

Смъртоносно онлайн предизвикателство взе 10 жертви за 10 дни във Великобритания и Ирландия

Свят Преди 2 часа

При един от инцидентите двама британски полицаи също губят живота си, докато се опитват да спрат автомобил с млади хора. При сблъсъка между колата и патрулката загиват общо седем души

Пожарът край Димовци

Дъжд спаси с. Димовци от евакуация, над 100 души се борят трети ден с пожара

България Преди 3 часа

Ситуацията е станала критична след 20:00 ч. в събота заради силен и поривист северен вятър. Властите са предупредили хората от северната и западната част на селото да подготвят багажа си и да имат готовност за незабавна евакуация

Дарио Амодей

Преди да е станало твърде късно: Създателят на Claude призова за забавяне на AI

Свят Преди 3 часа

Дарио Амодей който оглавява една от водещите световни компании за AI и нейния чатбот Claude, е силен поддръжник на напредъка на технологията, но същевременно е обвиняван в „думъризъм“ (черногледство) заради предупрежденията си за рисковете от AI

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Свят Преди 4 часа

Службата за търсене и спасяване в Банджармасин, столицата на провинция Южен Калимантан, Индонезия, заяви, че е получила сигнал, че корабът „Virgo Transport 8“ е претърпял прекъсване на комуникациите

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Любопитно Преди 4 часа

Стеатозната чернодробна болест, свързана с метаболитна дисфункция е до голяма степен предотвратима, и дори обратима, чрез поддържане на здравословна диета и начин на живот

Принц Филип и Катрин, принцесата на Уелс

Три думи за Кейт: Какво е казвал принц Филип за съпругата на Уилям

Любопитно Преди 4 часа

Кейт е част от кралското семейство от 15 години, откакто се омъжи за принц Уилям през 2011 г.

Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

България Преди 4 часа

След мрачната и дъждовна събота, неделния ден предлага още една порция от същото време

Нов пожар избухна до оръжейните складове край Горни Върпища

Нов пожар избухна до оръжейните складове край Горни Върпища

България Преди 13 часа

Причина за разпалването му е силният вятър в района

Woman Unknown спечели „Златен лъв" във Венеция

Woman Unknown спечели „Златен лъв" във Венеция

Любопитно Преди 13 часа

Голямата награда на журито на кинофестивала във Венеция бе присъдена на продукцията Possible Love

Цвети и Дино се класират в следващия етап на звездните дуели на “Игри на волята” след забележителна победа

Цвети и Дино се класират в следващия етап на звездните дуели на “Игри на волята” след забележителна победа

Любопитно Преди 13 часа

Симона Ръждавичка е първият гост в поредицата “Домът на Волята”

Иран постави условия за отваряне на Ормузкия проток

Иран постави условия за отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 13 часа

Пезешкиан е заявил, че Оман и Иран ще подпишат споразумение в понеделник в оманската столица Маскат за нови корабни маршрути

Зеленски заяви, че е готов за разговор с Путин

Зеленски заяви, че е готов за разговор с Путин

Свят Преди 14 часа

Зеленски посочи, че посещението на американските пратеници в Москва е било „добър сигнал“

Полицията за загиналото в Сливен дете: Не е ударено от тротинетка

Полицията за загиналото в Сливен дете: Не е ударено от тротинетка

България Преди 15 часа

Децата не са се познавали и дори не са играли заедно

"Емко" излезе с позиция за взрива в склад за боеприпаси

"Емко" излезе с позиция за взрива в склад за боеприпаси

България Преди 16 часа

"Емко": Унищожаването на складове със специална продукция на територията на България се превръща в ежедневие

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

Бури с риск от градушка през почивните дни

sinoptik.bg
1

Дюшеме дере става "природна забележителност"

sinoptik.bg

Как Баба Ванга предсказа бъдещето на Лепа Брена

Edna.bg

Отвъд стените на „Белене“: Владимир Карамазов разказва историите на затворниците

Edna.bg

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Никола Цолов в основото състезание в Мадрид

Gong.bg

Никола Цолов изригна: Леон се бореше само с мен (ВИДЕО)

Gong.bg

Реформа в пътната безопасност: Съкращават близо 200 щата в ДАИ и тол системата

Nova.bg

Борисов: Със сигурност няма да гласувам за Илияна Йотова, тя е моят идеологически противник

Nova.bg