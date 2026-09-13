Кошмар в морето: Спасиха 103 души от изчезналия кораб, други 140 се издирват

И ндонезийските спасители издирват 140 души от пътническия кораб, който по-рано беше съобщен като изчезнал в Яванско море, след като други 103 души бяха евакуирани, един от които е починал, съобщи представител на агенцията за търсене и спасяване.

Корабът „Virgo Transport 8“ е отплавал в събота от град Сурабая в провинция Източна Ява към град Банджармасин в Южен Калимантан, преди да изгуби контакт, съобщиха от агенцията, пише Си Ен Ен (CNN).

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

И Путу Судаянад, ръководител на офиса на агенцията в Банджармасин, заяви във видео съобщение, че 103 души са били евакуирани с помощта на различни кораби, като някои от тях ще бъдат отведени в пристанище в Източна Ява.

Спасителите са започнали издирване, изпращайки екип, кораби и хеликоптер към последната известна позиция на пътническия съд, каза той, без да уточни какво се е случило с кораба.

Rescuers are searching for 140 people from an Indonesian passenger ship that sank in the Java Sea after 103 others were evacuated, one of whom died, a search and ‌rescue agency official said.



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Индонезия, архипелаг от 17 000 острова, разчита силно на фериботите като основно средство за транспорт, тъй като морските маршрути са по-достъпни и лесно откриваеми спрямо въздушния транспорт.

Въпреки това стандартите за безопасност не винаги се прилагат стриктно, което води до сравнително висок брой инциденти.