П евецът и актьор Лени Кравиц получи звезда на холивудската Алея на славата, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл".

Звездата на Кравиц е 2774-ата на прочутата алея в Холивуд и му е присъдена в категорията за звукозапис. На церемонията по откриването ѝ присъстваха дъщеря му Зоуи Кравиц и актьорът и носител на "Оскар" Дензъл Уошингтън.

Zoë Kravitz honors (and roasts) Lenny Kravitz at his Hollywood Walk of Fame ceremony: "Your relationship with the netted shirt is probably your longest one. And it works." https://t.co/7vJwne9ZCq pic.twitter.com/yHErkfHmJU