Кортни Кокс получи звезда на Холивудската алея на славата (СНИМКИ)

58-годишната актриса Кортни Кокс беше удостоена със собствена звезда на Холивудската алея на славата, докато колежките ѝ от „Приятели“ Дженифър Анистън и Лиза Кудроу я аплодираха. Хората обаче бързо забелязаха, че Дейвид Шуимър, Матю Пери и Мат ЛеБланк липсват на голямото събитие на "приятелката" си.

Courteney Cox officially received her star on the ‘Hollywood Walk of Fame’ today! ⭐️💕 pic.twitter.com/oOGO5TeHRK — Tristan 🔪 (@britneyvinyl) February 27, 2023

Докато дъждовното време привидно възпираше момчетата да присъстват, Анистън и Кудроу изнесоха емоционална реч в чест на постижението на най-добрата си приятелка.

„За нас е голяма чест да сме тук днес, за да говорим от наше име като твои колеги, твои приятели и твое семейство, твоите сестри“, така Анистън започна речта. „И това се случва, тъй като те познаваме от много дълго време.“ Към което Кудроу добави: „Така беше, откакто се срещнахме преди почти 30 години“

Двете продължиха със спомени от първия път на срещата им с Кокс до всички моменти, които споделяли на снимачната площадка на хитовия сериал от 90-те.

„Тя мразеше покера. Ненавиждаше го от дъното на сърцето си. Но тя играеше с нас, защото искаше да се свърже с нас“, споделя Анистън.

Анистън и Кудроу изразиха вълнението си с думите: „Кортни, просто искаме да кажем, че сме много горди да те познаваме. Ти си определението за наистина красиво, талантливо и, което е най-важното, наистина добро и достойно човешко същество... Благодаря ти, че обогати живота ни!“, каза Кудроу.

It was a #Friends reunion at Courteney Cox's Hollywood Walk of Fame ceremony https://t.co/3kuFfNr9Do pic.twitter.com/yRBt003GAx — The Hollywood Reporter (@THR) February 28, 2023

„Ти си едно от най-забавните човешки същества на планетата“, добави Анистън. „Нищо не ме прави по-щастлив от една шега на Кортни и винаги ни кара да се усмихваме. И благодаря, че обогати живота ни с работата си. Толкова се гордеем с теб.”

След церемонията Кокс отговори за това колко много означават Анистън и Кудроу за нея.

„Те са моите момичета, обичам ги. Те ме подкрепят по толкова много начини, така че не е изненадващо, че излязоха под дъжда и ме подкрепиха тук“, каза тя.