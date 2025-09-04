„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

Ж ена, известна като „Кралицата на кетамина“, се призна за виновна в продажбата на наркотиците, довели до фаталното предозиране на актьора от сериала „Приятели“ – Матю Пери, съобщава ВВС.

42-годишната Джасвин Сангха прие вината си по пет обвинения в Лос Анджелис в сряда, включително по едно за разпространение на кетамин, което е довело до смърт или тежка телесна повреда.

Американка с британско гражданство, Сангха първоначално беше обвинена в девет престъпления. Федералните прокурори описаха дома ѝ в Лос Анджелис като „наркотици магазин“ и при обиск откриха десетки флакони с кетамин.

Матю Пери беше намерен мъртъв в джакузи в дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Аутопсията показа, че причината за смъртта е остра интоксикация от кетамин.

Произнасянето на присъдата срещу Сангха, която в момента е във федерален арест, е насрочено за 10 декември в Лос Анджелис.

Тя първоначално отричаше вината си, но през август промени позицията си – само седмици преди началото на процеса.

Сангха е сред петимата обвинени – сред тях лекари и асистентът на Пери – за които властите твърдят, че са снабдявали актьора с кетамин, възползвайки се от зависимостта му, което доведе до смъртта му от свръхдоза.

Сред останалите обвиняеми са: д-р Салвадор Пласенсия и д-р Марк Чавес, които са продавали кетамин; Кенет Ивамаса – асистентът на Пери, помагал му да купува и инжектира наркотика; както и Ерик Флеминг, който е препродавал кетамин, закупен от Сангха.

И четиримата също приеха да се признаят за виновни и ще бъдат осъдени през ноември и декември.

Според Министерството на правосъдието, максималното наказание за Сангха е 65 години затвор.

Кетаминът е дисоциативен анестетик с халюциногенни ефекти, съобщават от Американската агенция за борба с наркотиците (DEA). Той може да наруши възприятията за зрение и слух и да предизвика усещане за откъснатост и липса на контрол. Използва се като упойка при хора и животни, тъй като блокира болката и създава чувство за изолация от околната среда.

Експертите подчертават, че веществото трябва да се прилага само от лекар и пациентите да бъдат наблюдавани, поради риска от тежки странични ефекти. Смъртта на Пери и разследването как е успял да се сдобие с толкова големи количества в продължение на години разкриха мрежа за нелегално снабдяване с кетамин в Холивуд, която един от лекарите определи като „Дивия запад“ в интервю за BBC.

В рамките на споразумението си с прокуратурата Сангха призна и продажбата на кетамин на мъж на име Коди Маклори през август 2019 г. Той е починал само часове по-късно от свръхдоза.

Според властите, Сангха е доставяла кетамин от „склада си“ в Северен Холивуд поне от 2019 г., като е обслужвала известни личности и заможни клиенти.

При обиск през март 2024 г. бяха открити над 80 флакона кетамин, както и хиляди таблетки, съдържащи метамфетамин, кокаин и ксанакс.

Сангха се е движела в средите на знаменитостите – нейна приятелка разказва пред Daily Mail, че тя е посещавала церемониите за наградите „Златен глобус“ и „Оскар“.

В социалните мрежи Сангха демонстрираше разточителен начин на живот – с луксозни партита и пътувания до Япония и Мексико.