"Кетаминовата кралица",обвинена за смъртта на Матю Пери, ще бъде съдена

Процесът срещу Джасвин Санга, известна като „Кетаминовата кралица“, е насрочен да започне на 23 септември

8 август 2025, 15:23
"Кетаминовата кралица",обвинена за смъртта на Матю Пери, ще бъде съдена
"Кетаминовата кралица" обвинена, че е доставила на Матю Пери дозата кетамин, причинила смъртта му, ще бъде съдена следващия месец, пише SkyNews

Процесът срещу Джасвин Санга, известна като „Кетаминовата кралица“, е насрочен да започне на 23 септември, след като съдия от Лос Анджелис издаде съответната заповед във вторник, 5 август.

Тя е единствената обвиняема, която ще отговаря в съда за смъртта на Пери, след като четирима други замесени постигнаха споразумения с прокуратурата.  

42-годишната Санга, която твърди, че е невинна, е обвинена в пет престъпления, свързани с разпространението на кетамин, включително обвинение за разпространение, довело до смърт.  

Процесът срещу нея беше отлаган четири пъти, след като адвокатите ѝ посочиха, че им е нужно повече време за преглед на доказателствата и завършване на собственото им разследване.  

Коя е "Кетаминовата кралица", обвинена за смъртта на Матю Пери

Матю Пери почина в дома си през октомври 2023 г., на 54 години, след като е получил кетамин от своя лекар – препарат, все по-често използван за лечение на депресия, макар че първоначално е предназначен за хирургическа анестезия.  

Според съдебните документи актьорът е приемал кетамин между шест и осем пъти дневно преди смъртта си.  

Прокурорите заявяват, че Пери е поискал по-големи количества кетамин от своя лекар, д-р Салвадор Пласенсия, след като първоначално не му е бил предоставен желаният обем.  

След това той се е обърнал към Санга, която се представяла като „знаменитост и дилър на висококачествени наркотици“.  

Помощникът и близък приятел на Пери признава, че е закупил големи количества кетамин за него от Санга, включително 25 флакона на стойност 6000 долара в брой само няколко дни преди смъртта на актьора.  

Според обвинението именно тези дози са довели до фаталния изход.  

Д-р Пласенсия призна вината си миналия месец за разпространение на кетамин, заедно с личния асистент на Пери, неговия приятел и друг лекар.  

До момента обаче няма издадени присъди по делото.

Матю Лангфорд Пери (роден на 19 август 1969 г., починал на 28 октомври 2023 г.) е канадско-американски актьор. Той става световноизвестен с ролята си на Чандлър Бинг в изключително популярния комедиен сериал „Приятели“, който се излъчва между 1994 и 2004 г. и му носи широка популярност и признание. Освен тази си емблематична роля, Пери участва и в множество други телевизионни и филмови продукции, включително „Почти герои“ (1998), „Девет ярда“ (2000) и „Десет ярда“ (2004), както и в сериали като „Студио 60 на Сънсет Стрийт“. През целия си живот той открито говори за дългогодишната си битка със зависимостта, документирайки своя път в мемоарите си „Приятели, любовници и голямото ужасно нещо“ (2022 г.).

Повече снимки на Матю Пери вижте в нашата галерия.

