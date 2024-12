„Last Christmas“: Историята на коледната песен, която промени празниците

„Last Christmas“ е песен на английското поп дуо Wham! който е издаден през декември 1984 г. под лейбъла Epic Records. По-точно е издадена грамофонна плоча, на която се появява заедно с песента "Everything She Wants", и от продажбата на която Джордж Майкъл и Андрю Риджли даряват всички средства на гладните в Етиопия.

Въпреки че сега се смята за една от най-популярните коледни песни на всички времена, "Last Christmas" не достига №1 в британските класации, когато е пусната преди 40 години.

Но песента достига №1 в Дания и Швеция и е много популярна в останалата част на Европа. В Германия например се смята за най-успешния коледен сингъл на всички времена, прекарвайки цели 137 седмици в официалната музикална класация на GfK Entertainment.

Малко хора знаят, че Джордж Майкъл не само е написал и изпял меланхоличния текст на "Last Christmas", но и е свирил на всички инструменти в песента и я е продуцирал в Advison Studios в Лондон.

А какъв необикновен глас е имал Джордж Майкъл, показва записът, на който се чуват само изолираните му вокали.

Противоречието на трептящата фонова музика, допълнена с коледни звънчета на шейната, и тъгата в текста поради несподелена любов е една от основните причини за успеха на тази песен, според експерти.

По-популярен е видеоклипът, който е заснет в Швейцария под ръководството на италианския режисьор Джакомо Де Симоне и има около 490 милиона гледания в официалния YouTube канал на Wham!. Историята на видеоклипа, който проследява група приятели на почивка насред зимен рай, се очертава като идеален сценарий за празнуване на празниците.

Песента "Last Christmas" е вдъхновение за коледния филм със същото име, режисиран от Пол Фейг и с участието на Емилия Кларк и Хенри Гулдинг.

