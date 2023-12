Вечните хитове: Коя ще е най-популярната коледна песен за 2023 година

Б еше седмицата преди Коледа, когато в класациите няколко изпълнители се стремяха да бъдат на първо място. Някои празнични класики се борят с по-модерни хитове в най-конкурентната коледна класация от години, след като LadBaby отпадна от състезанието след пет години на връх Коледа.

Който и да е номер едно в официалната класация за сингли в петък, той ще се присъедини към някои британски музикални икони, които преди това са си осигурили празничното първо място, включително Бийтълс и Спайс Гърлс.

Sky News разглежда тазгодишните музикални претенденти.

Уам! - „Last Christmas“

Хитът от 1984 г. беше номер едно в класацията миналата седмица - осигурявайки си първото място за втора поредна седмица.

Меланхоличният разказ на Джордж Майкъл и Андрю Риджли за презрения любовник е един от фаворитите на потребителите.

„Last Christmas“ е била на върха на класациите няколко пъти - през 2021 г., 2022 г. и януари 2023 г.

Creator Universe - “I Wish It Could Be Christmas Everyday”

Повече от 30 TikTok звезди са в надпреварата за коледен хит. Те публикуват кавър версии на песента на Wizzard от 1973 г. I Wish It Could Be Christmas Everyday.

Песента беше пусната едва на 15 декември, като печалбите от сингъла ще бъдат дарени на The Trussell Trust, който управлява около 1200 хранителни банки в Обединеното кралство.

Някои от инфлуенсърите, които записаха кавъра в лондонското Abbey Road Studios, бяха Роузи Макклеланд и Ейми-Джо Симпсън.

Марая Кери - “All I Want For Christmas”

Американската суперзвезда не грабна първото място миналата година. Но Кери има шанс тази година, заемайки трето място в класацията.

Песента счупи рекордите в класациите на Обединеното кралство, когато достигна номер едно през декември 2020 г. - 26 години след премиерата на песента.

Хитът е в топ 40 за празничния сезон всяка година от 2007 г. насам.

The Pogues и Кристи Маккол - Fairytale Of New York

След смъртта на фронтмена на The Pogues Шейн Макгоуън миналия месец, онлайн кампания набра скорост, за да издигне тяхната мрачна, но обнадеждаваща коледна класика от 1988 г. на първо място за първи път.

Съпругата на Макгоуън, Виктория Мери Кларк каза, че песента "трябва да бъде хитът тази коледа”. “Не мисля, че достигането до номер едно някога е било толкова важно за него, защото мисля, че той наистина оцени факта, че толкова много хора го обичат и това означава толкова много за него”, каза още тя.

Партньорката на Макгоуън в песента, Кристи Макгоуън, загина при инцидент с лодка в Мексико през декември 2000 г.

Джак Харлоу - “Lovin On Me”

Първата песен, която не е обвързана с празнична тематика, но се бори за класацията “Lovin On Me” на американския рапър Джак Харлоу.

Това е четвъртият сингъл на 25-годишния топ пет в Обединеното кралство.

Преди това песента беше на първо място в продължение на три последователни седмици през ноември и декември - което я прави първата песен на Харлоу, която оглавява класациите в Обединеното кралство.

Фрагмент от песента стана популярен в TikTok преди пускането официалната ѝ премиера.

Ноа Каан - “Stick Season”

Пробивният британски хит на американския изпълнител се изкачи на второ място в класацията от миналата седмица след 11 седмици.

Популярността на песента на 26-годишният музикант беше повишена от кавър, изпълнен от поп звездата Оливия Родриго.

Каан за първи път попадна в класациите през октомври и беше на второ място две непоследователни седмици.

Ед Шийрън и сър Елтън Джон - “Merry Christmas”

Хитът на Ед Шийрън и сър Елтън Джон за 2021 г. беше изместено в коледните класации през същата година от ремикса на – “Sausage Rolls For Everyone” на LadBaby.

Въпреки това, той беше номер едно в продължение на три непоследователни седмици през тази година и достигна до номер три в миналогодишните коледни класации.