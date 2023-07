Къде жените се радват на най-дългия оргазъм

Ж ените в Шефилд съобщават, че се радват на най-дългите оргазми в Обединеното кралство - средно 15,5 секунди, както и на висока честота на оргазмите - 60 % от случаите на секс с партньор, разкрива проучване.

То установи още, че жените на възраст малко преди 50 години получават по-често оргазми, а също и най-много множествени оргазми.

Откритието противоречи на общоприетото схващане, че жените достигат своя сексуален връх през тридесетте години.

