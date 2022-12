Учени разкриха, че змиите могат да изпитват оргазъм

Ж енските змии имат клитори, сочи първото подробно изследване по темата, в което учените споделят колко малко са изследвани женските полови органи в сравнение с мъжките при различните видове.

Предишни изследвания предполагаха, че органите на женските змии са ароматни жлези, недоразвити версии на пениси или дори са там, за да стимулират мъжките, а не обратното.

Snakes have clitorises after all, scientists say https://t.co/rveilmGfpV pic.twitter.com/uSxc1pCKyl