Къде се намира "Портата към ада"?

К акво, ако има „Порта към ада“, която гори почти половин век, неукротима, неумолима и напълно запалена с пламъци?

Това всъщност е само име, но този пламтящ кратер наистина гори и е привлякъл много учени и пътешественици от цял свят. Неговият зловещ блясък, видим на километри през нощта, изглежда като нещо излязло от дистопичен филм, но всъщност е напълно реално. Той започва като индустриална катастрофа и сега е място за научни изследвания и огромен символ на човешка грешка и непредсказуемостта на природата. Вратите на Ада са повече от геоложко чудо, те също така са напомняне за рисковете, които са погълнати под повърхността на нашата планета, и как нещата могат да излязат извън контрол много бързо, пише The Times of India .

(Във видеото: Най-големите природни загадки)

Ето как се появяват „Портите на ада“ и защо те все още горят повече от 50 години по-късно.

The Darvaza gas crater, also known as the "Gates of Hell", has been burning for 50 years. A natural gas field that collapsed into a cavern, it is located near Darvaza, Turkmenistan.pic.twitter.com/vBu76oIP0n — Wonder of Science (@wonderofscience) March 26, 2025

„Портите на Ада“ бяха открити случайно

През 1971 г. съветски инженери пробивали за природен газ в туркменистанската пустиня, когато тази катастрофа се случила. Те пробили подземно газово хранилище, което причинило срутването на земята и образуването на дълбок кратер с диаметър около 70 метра и дълбочина 30 метра. Метановият газ започнал незабавно да се излива в атмосферата. Учените веднага се притеснили за потенциална екологична катастрофа и хаоса, който може да създаде по света, затова те взели радикално решение да го запалят, за да изгори токсичните изпарения.

The Darvaza gas crater also known as the Door to Hell or Gates of Hell, is a burning natural gas field collapsed into a cavern near Darvaza, Turkmenistan. pic.twitter.com/iYjuDNwa19 — Road To Success (@_RoadToSuccess_) May 22, 2023

Събитието, което никога не приключи

Огънят трябваше да гори само няколко дни или седмици, тъй като съветските геолози вярвали, че газът ще изгори бързо. Но кратерът, сега известен като „Кратера на газовото находище Дарваза“, гори без прекъсване вече повече от пет десетилетия. Подхранван от огромни подземни запаси от метан, огънят открил предполагаемо безкрайно количество гориво. Днес, пламъците все още са живи и горят, което надхвърля всички прогнози и човешка намеса.

Turkmenistan is a 230 feet wide hole that's been burning 🔥 since 1971 after a Soviet Union drilling accident.



Should we be worried 😟? pic.twitter.com/iOdQiSq9YO — Ainà Dipo 🇳🇬 (@dipoaina1) December 20, 2022

Защо огънят продължава да гори?

Кратерът Дарваза се намира върху басейна на река Амударя, едно от най-богатите природни газови находища в Централна Азия. Метанът естествено прониква през земната кора в този район, правейки региона силно възпламеним. Марк Айрланд, експерт по геонауки от Университета на Нюкасъл, каза за National Geographic, че съществуването на кратера не е изненада, като се има предвид геологията на района. Постоянното снабдяване с метан прави почти невъзможно угасването на пламъците, превръщайки кратера в дългосрочен елемент.

The Door to Hell in Turkmenistan is a fiery crater burning for decades, originally ignited by a Soviet drilling mishap.

pic.twitter.com/eqmVPctdRM — Earth_Wanderer (@earth_tracker) May 3, 2025

Инженерната грешка, която се превърна в туристическа атракция

Въпреки опасния си произход, „Портите на Ада“ са станали една от най-иконичните атракции на Туркменистан, привличаща около 10 000 посетители годишно. Светещата яма е видима от километри разстояние, особено през нощта, когато излъчва зловеща, плашеща светлина върху пустинята. Туристически сайтове като Atlas Obscura помогнаха за разпространението на популярността му, а през 2019 г. мястото отново стана популярно, когато президентът на страната публикува видео, на което се вижда как кара рали кола около кратера.

หลุมลึกกว่า 70 เมตร เปลวไฟลุกติดมาตั้งแต่ปี 1971จนถึงปัจจุบัน pic.twitter.com/rUUUEgOj2K — สาระอัปเดต (@SaraUpdate) November 20, 2016

Въпреки опитите да го затворят, защо все още е отворен?

През годините, ръководството на Туркменистан е обсъждало затварянето на кратера поради екологични и икономически съображения. Всъщност президентът Гурбангули Бердимухамедов веднъж публично обяви намерението си да изгаси огъня. Въпреки това, логистиката за запечатване на такъв огромен, подхранван с газ пламък се оказала почти невъзможна и много трудна. Кратерът остава отворен и гори, като същевременно е атракция за тези, привлечени от най-красивите природни феномени в света.

