Сибирският кратер Батагайка: Портата към ада расте с тревожни темпове

М естните го наричат „портата към ада“ и само с един поглед към негови снимки ще разберете защо. На изток от Сибир в Русия, близо до басейна на река Яна, земята изглежда сякаш се е разделила на две, образувайки гигантски кратер в средата на гората, известен сега като кратера Батагайка.

Батагайка е създаден поради явление, наречено Термокарст, което се причинява от топенето на трайно замръзнала земя. Това топене причинява нестабилност в земята, което води до срутване. Според специалисти кратерът Батагайка започва да се образува през 60-те години на миналия век поради обезлесяване, когато дърветата, които предпазвали земята от жегата през летните месеци, са били премахнати.

Siberia's Batagaika Crater is largest permafrost crater in the world: 1km long, caused by a warming climate, releasing methane



50% of Earth’s methane is stored in Northern Hemisphere permafrost which is melting at levels not expected until 2090, 150 to 240% above historic levels pic.twitter.com/dZUd7A1m1u