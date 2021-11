Избраха прилеп за птица на годината в Нова Зеландия

П рилеп беше избран за птица на годината в Нова Зеландия. Дългоопашатият прилеп грабна приза, след като за него гласуваха най-много хора в онлайн анкета, съобщава Би Би Си (BBC).

Организаторите на допитването включиха прилепа, един от малкото сухоземни бозайници в страната, за да повишат популярността му като

критично застрашен вид.

Но победата подразни някои, като един човек дори коментира, че това е абсурдно. Възмутени любители на птиците пък засипаха с критики социалната мрежа Туитър, наричайки резултатите от анкетата „пълен фарс“ и „манипулирани избори“.

Други обаче видяха в това изключително необходима победа за всички прилепи по света, след две особено предизвикателни години за тези животинки, които бяха и все още са винени за появата на COVID-19.

Но екологичната група Forest and Bird, която организира състезанието всяка година, заяви, че

включването на прилепа не е опит за възстановяване на имиджа му след пандемията от коронавирус.

Говорителят Лора Кион каза в изявление, че „гласуването за прилепите е и гласуване за контрол на хищниците, възстановяване на местообитанията и действия за климата за защита на нашите прилепи и техните пернати съседи!“

A huge congratulations to the pekapeka long-tailed bat for winning #BirdoftheYear 2021! 🦇🏆



Despite being our only endemic land mammal, most people don't even know they exist, which makes their win even more outstanding. pic.twitter.com/dZEMNn7t5H