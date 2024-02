Квантовата физика направи малък скок с микроскопично измерване на гравитацията

У чените са открили гравитацията в микроскопичен мащаб, което поставя основите на изследването на нейната природа в мистериозната квантова област.

В експеримент, включващ сложна свръхпроводима апаратура, охладена до границата на абсолютната нула, и месингови тежести, прикрепени към електрическо колело, физиците регистрираха миниатюрна гравитационна сила от 30 квинтилионни части от нютон върху частица, широка по-малко от милиметър.

Демонстрацията проправя пътя за бъдеща работа, в която изследователите се стремят да измерят гравитацията, генерирана от все по-малки частици, за да разберат как се държи необичайната сила в субатомния свят, където доминират квантовите правила.

"Знаем, че квантовата механика и общата теория на относителността, теорията на Айнщайн за гравитацията, не са съвместими, както ги формулираме сега", каза Тим Фукс, докторант по експериментална физика в Университета в Саутхемптън. "Теориите не работят заедно, така че знаем, че нещо трябва да отстъпи или и двете трябва да отстъпят. Това е опит да се запълнят празнините с реални експерименти."

В продължение на повече от век физиците се опитват и не успяват да съчетаят гравитацията, която описва как масата огъва времепространството, с квантовата теория - правилата на субатомния свят. Разбирането на гравитацията в квантов мащаб може да помогне за разрешаването на някои от големите загадки на Вселената - от това как е започнало всичко до случващото се в черните дупки. Но макар че теоретиците са предложили множество обещаващи идеи, се оказа трудно да се направят експерименти, за да се провери коя от тях е избрала природата, ако изобщо има такава.

В най-новата си работа Фукс и колегите му от Лайденския университет в Нидерландия и Института по фотоника и нанотехнологии в Италия са измислили начин за измерване на изключително фините гравитационни сили, които съществуват между малки обекти.

Експериментът, който е силно защитен срещу смущения от вибрации, е съсредоточен върху магнитна частица, която левитира над свръхпроводник, охладен до една стотна от градуса над абсолютната нула, или -273,15С, най-студената възможна температура във Вселената. Почти незначителното привличане на носещата се частица е измерено, докато електрическо колело, снабдено с месингови тежести, се върти на около метър от нея, приближавайки тежестите до частицата и след това обратно.

