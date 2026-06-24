Защо сексът е най-важният индикатор за здравето на една връзка

В свят, доминиран от агресивен индивидуализъм и консуматорство, отношенията между хората се промениха много. Това неизбежно се отрази и на собствените ни връзки. И да, ние българите не сме изключение, а допълнение в тази картина!

Замисляме ли се защо все по-трудно изграждаме дълготрайни и пълноценни семейни съюзи или съвместни съжителства? В новия епизод на NOVA LAB доц. Румен Бостанджиев – сексолог и психотерапевт с над 40 години опит, разкрива основните препъникамъни пред балансираните отношения между двама партньори.

Според психотерапевтът най-голямата грешка е, ако влезем в една връзка с нагласата на потребители, търсещи максимално качество на минимална цена. За пример дава следната метафора: "Да погледнем на връзката като на градинка! Която има нужда от плевене и поливане.“

Източник: NOVA LAB

В разговора Румен Бостанджиев поставя под въпрос съвременното разбиране за любовта и анализира защо много връзки се разпадат, след като първоначалната романтична фаза приключи. Според него основният проблем е, че хората често остават „заклещени“ в идеята за любов като емоционален подарък, вместо да преминат към по-зрял етап, в който връзката се изгражда съзнателно.

Романтичната любов е естествен, но временен етап, който не може сам да поддържа дългосрочна връзка. Когато започнат конфликти и неудовлетворение, много хора вместо да работят върху отношенията, „прескачат“ към нов партньор – т.нар. паралелна писта. Това създава цикъл на повтарящи се връзки, без реално развитие на умения за свързване.

Сексът като ключов индикатор за връзката

Друг акцент в отношенията между двама души е интимността. Сексуалната връзка не е отделен елемент, а чувствителен индикатор за състоянието на цялото партньорство. Когато интимността изчезне, това често е сигнал за натрупано емоционално отдалечаване, неразрешени конфликти и липса на свързаност.

Той обръща внимание, че преди да се решават сложните проблеми в едно семейство или съжителство, е необходимо възстановяване на базовата близост – емоционална и сексуална. Без тази „основа“ всяка комуникация остава напрегната и неефективна.

Продължението на целия разговор с доцент Румен Бостанджиев гледайте в YouTube на @novalabofficial. Вашето място за лично здраве!