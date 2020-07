Жаба пропътува 8 000 км, озова се в британски супермаркет

Л юбителите на банани в британски супермаркет замалко не се сдобиха с рядка екстра, криеща се между екзотичните плодове.

Екзотична жаба се озова в супермаркет в графство Кармартъншир след изминаване на 8 000 км от Южна Америка, съобщава Би Би Си.

Персоналът на британското звено на "Уолмарт" - "Асда" в град Ланели забелязал земноводното животно с размер на палец сред връзки банани.

Смята се, че жабата е пристигнала от Колумбия, където стотици хиляди тона плодове се произвеждат и изпращат във Великобритания всяка година. В момента за нея се грижат специалисти, които я угощават с щурци и мухи.

