В продължение на 10 дълги години един ерген живее дните си сам, търсейки своята половинка, но единственото, което чува като отговор са щтраканията на фотоапаратите и тропането на обувките на хората в Музея в Кочабамба в Боливия.

Самотният ерген на име Ромео, е водна жаба от вида Суеникас и последният от вида си. Поне това ще е така, докато учените не открият неговата Жулиета.

След десетилетие на неуспехи да помогнат на Ромео, учените от неправителствената организация Глобално опазване на дивите животни и Музея Alcide d’Orbigny в Боливия най-накрая успяха да открият диви водни жаби от вида Суеникас по време на експедиция в боливийската гора.

Намерени са общо 5 жаби, две от които женски – едната в перфектна възраст за Ромео, или така се надяват учените.

Експедицията е била възможна, след като преди година Ромео предизвиква световен интерес с профила си в сайт за запознанства, в който пише: "Аз буквално съм последния от своя вид… затова съм в този сайт – надявайки се да намеря моята перфектна половинка и заедно да спасим вида си“.

Ромео е бил заловен преди 10 години и биолозите са знаели, че видът е застрашен, но не са очаквали той да остане сам толкова дълго време. Затова прибегнали до сайта.

Учените тръгнали на експедиция в Боливия по време на дъждовния сезон – единственият период от годината, когато жаби от този вид са били забелязвани преди.

След направено проучване, след разговори с местните, учените започнали да обикалят конкретни райони в търсене на жабите – а след това търсили труднооткриваемите същества под скалите и във водата.

И така търсенето на любов било увещано с успех. Петте намерени жаби са първите от този вид, които са виждани от десетилетие.

Ромео и неговата евентуална Жулиета все още не са се запознали обаче, тяхната първа среща тепърва предстои.

Жулиета и другите открити жаби са под карантина докато свикнат с "дивата“ среда на не-дивото съоръжение. Също така жабите се изследват за евентуални смъртоносни инфекции като гъбичната инфекция chytrid, която, отчасти, е причината този вид, и много други земноводни, да намаляват по численост.

Изгубил надежда, от 2017 насам Ромео е спрял да търси своята Жулиета. Сега той прекарва дните си в плуване и криене под сенките в своя аквариум, докато се крие от допрените лица на посетителите.

