Пребиха и вързаха с тиксо човек в дома му в Крушевец

П ребиха и вързаха с тиксо 70-годишен мъж при грабеж в дома му в село Крушевец, община Созопол. За броени часове криминалисти от ГДНП, СДВР, ОДМВР - София, ОДМВР - Бургас и Районното управление в Созопол разкриха случая и задържаха четирима души.

Сигналът за нападението е подаден малко след 5 часа тази сутрин. По първоначални данни неизвестни лица нахлули в дома на възрастния мъж, нанесли му побой, след което го вързали с тиксо. Нападателите отнели 2000 щатски долара, 500 евро, около 200 златни пендара, както и мобилен и стационарен телефон.

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По случая е образувано досъдебно производство за грабеж. След незабавни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, включително огледи, разпити, претърсвания и изземвания, криминалистите стигнали до предполагаемите извършители.

Задържани са трима мъже на 41, 37 и 36 години от София и село Новачене, както и 39-годишна жена от Крушевец. При последвалите действия са открити и иззети всички вещи, отнети при грабежа.

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Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - Бургас.