Кучето на семейство Байдън е нападало агенти на Сикрет сървис 24 пъти

К омандир Байдън, семейното куче на президента Джо Байдън, е ухапал служители на Сикрет сървис на САЩ в поне 24 случая в Белия дом и на други места, според нови вътрешни документи на Сикрет сървис, получени от CNN.

Този брой не включва допълнителните инциденти, включващи персонала на изпълнителната резиденция и други служители на Белия дом. Но новите документи, получени чрез искане по Закона за свобода на информацията, разкриват до каква степен ситуацията се е превърнала в сериозен проблем на работното място за стотиците служители, подпомагащи дейността на Белия дом, и как служителите на агенцията са променили навиците си, за да избегнат наранявания от немската овчарка.

"Неотдавнашните ухапвания от кучето ни накараха да коригираме оперативната си тактика, когато присъства Командир - моля, дайте много място", пише неназован помощник-специален агент, отговарящ за президентския отдел за защита на USSS, до екипа си в имейл от юни 2023 г., като предупреждава, че агентите "трябва да бъдат креативни, за да гарантират личната си безопасност".

Това предупреждение е отправено месеци преди кучето да бъде отстранено от Белия дом, като междувременно са се случили множество инциденти с ухапване.

CNN е прегледал повече от 400 страници документи, много от които са силно редактирани, за да се защити анонимността на персонала на USSS и оперативните подробности.

През октомври 2022 г. неназован техник от Сикрет сървис описва инцидент и казва, че са "притеснени от ескалирането на поведението на семейния домашен любимец и че ... нещо по-лошо ще се случи на други".

Документираните инциденти включват членове на униформеното подразделение на Сикрет сървис, членове на охраната на президента и други служители на USSS. Те са се случили във и извън резиденцията на Белия дом, но също и в домовете на семейство Байдън в Уилмингтън и Рехобот Бийч, Делауеър, в Кемп Дейвид и в Нантъкет, Масачузетс, където президентското семейство прекарва празника на благодарността.

Източник, близък до семейство Байдън, заявява пред CNN, че семейство Байдън се чувства "ужасно" и е "съкрушено" от поредицата инциденти с ухапване.

"Те са съкрушени от това. Извинили са се на ухапаните, на някои са поднесли цветя. Те се чувстват ужасно. Командир е бил свръхпротективен и въпреки че са се опитвали и са се опитвали да работят върху това, е трябвало да го пуснат да живее с други членове на семейството си", казва източникът.

Семейството многократно се опитвало да се справи със ситуацията, която започнала през октомври 2022 г., като инцидентите продължили цяла година. Командир Байдън се присъединява към семейството като кученце през декември 2021 г.

"Президентът и първата дама са дълбоко загрижени за безопасността на работещите в Белия дом и на тези, които ги защитават всеки ден. Въпреки допълнителното обучение на кучетата, поставянето на каишки, работата с ветеринарни лекари и консултациите със специалисти по поведение на животни, обстановката в Белия дом просто се оказа твърде голяма за Командир. От есента насам той живее с други членове на семейството", заяви Елизабет Александър, директор по комуникациите на първата дама Джил Байдън, в изявление, предоставено на CNN.

"Инцидентите, свързани с Командир, бяха третирани като наранявания на работното място, като събитията бяха документирани в съответствие с указанията на Сикрет сървис и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (ВМС)", каза Антъни Гулиелми, говорител на Сикрет сървис, в изявление за CNN в сряда.

"Въпреки че служителите на Сикрет сървис нито се занимават, нито се грижат за домашните любимци на семейство Байдън, ние работим непрекъснато с всички приложими структури, за да сведем до минимум всякакви неблагоприятни въздействия от страна на семейните домашни любимци", каза той.

Документите, които бяха получени независимо от CNN, бяха публикувани първо от Джон Грийнуолд.

"Щеше да се случи нещо по-лошо"

Гулиелми призова медийния си екип да започне да "изработва потенциални публични отговори" на въпроси относно инцидентите от юли 2023 г.

Едно от описанията в електронната поща на инцидент от 29 юли 2023 г. - едно от по-тежките изложения в документите - разкрива сериозността на проблема.

В доклада се казва, че неназован специален агент от звеното за контранаблюдение на президентския защитен отдел е осигурявал охрана в Рехобот Бийч, Делауер. Докато агентът вървял към охранителния пост в задния двор, чул Командир да започва да лае, но не разбрал, че Командир е "пуснат и без каишка", се казва в доклада.

"На заден план СА [редактирано] чу гласа на това, което се смята за първата дама д-р Джил Байдън [редактирано], който крещи [редактиран цитат]. Командир се затича по посока на кабината на пост [редактирано] и ухапа СА [редактирано] по лявата предмишница. Причинявайки тежка дълбока отворена рана. В резултат на нападението СА [редактирано] започна да губи (по този начин) значително количество кръв от [редактирано] ръка", се казва в доклада.

Агентът е обработен на място от медицинското звено на Белия дом и получава шест шева на лявата си предмишница, се казва в доклада, както и антибиотици за раната.

На 2 октомври 2022 г. агент е ухапан по предмишницата, докато държи отворена вратата в района между Западното крило и резиденцията - документиран инцидент, в който участва президентът Джо Байдън.

"Командир и президентът влизаха в Палмовата зала през Западната колонада. Командир влезе пръв, заобиколи назад и ме хвана за лявата ръка. След това се изправи и се върна назад. Той е буквално с моя ръст, когато се изправи. Президентът влезе малко след това, тъй като той вървеше след него. Президентът влезе в Палмовата зала и каза [редактирано]", казва агентът в описанието на събитието, като заявява, че са "в шок, че се е случил този инцидент".

Този агент изрази загриженост за безопасността на работното място, като заяви, че впоследствие са "загрижени за това той да излезе от резиденцията или да бъде навън без каишка заради безопасността на другите и моята".

На 26 октомври 2022 г. на територията на Белия дом е имало сходен инцидент. Кучето "се хвърли да хапе, но пропусна, преди първата дама да си възвърне контрола върху каишката".

През ноември 2022 г. нараняването от кучето на дясната ръка и дясната четворна област на униформен служител от отдела изисква лечение в болница.

Един от служителите описва инцидент с ухапване на 23 декември 2022 г. в Белия дом с присъствието на президентското семейство.

"Докато президентското семейство се връщаше от тенис павилиона, [редактирано] беше с пълни ръце и нямаше никой друг наоколо, аз се опитах да ѝ отворя затворената врата...; в този момент кучето на президентското семейство мина покрай всички към вратата на дълбоката стая. Тъй като вратите все още не бяха напълно отворени, той ме ухапа по лявата предмишница", казва служителят, като отбелязва, че ухапването "не е оставило следи".

Подобен инцидент е имало и на 11 юни 2023 г., когато специален агент "се опитал да помогне за отварянето на вратата в Овалната трапезария на първата дама, при което семейният домашен любимец скочил върху СА [редактирано] и го ухапал в лявата част на гърдите, в резултат на което имал разкъсана риза и две малки разкъсвания".

На 28 януари 2023 г. има инцидент с ухапване на член на персонала на ВМС в Laurel Cabin в Кемп Дейвид. Седмици по-късно член на президентския защитен отдел изпраща молба за информация от "всички, които са имали инцидент с Командир".

А неназован служител на USSS подава уведомление за травматично увреждане и искане за продължаване на заплащането/компенсацията в Министерството на труда на САЩ за инцидент, станал на 12 април 2023 г.

Командир "скочи върху мен и ме ухапа по лявата ръка. Получих две (2) прободни рани и кожата беше разкъсана с наличие на кръв", се казва в уведомлението.

През май 2023 г. специалният агент пише, че служителите на Белия дом са били уведомени, че "домашният любимец не трябва да излиза сам".

По-рано CNN съобщи, че ситуацията е опровергала по-широко напрежение между семейство Байдън и Сикрет сървис на САЩ.

Източници предполагат, че отношенията между първото семейство и Сикрет сървис на САЩ за първи път са били обтегнати, когато през 2021 г. по-голямото куче на семейството, Майор, е причинило нараняване на неназован агент на Сикрет сървис, преди в крайна сметка да бъде изпратено трайно в Делауеър. Тогавашният прессекретар на Белия дом Джен Псаки казва само, че Майор е причинил нараняване на неназован човек.

В документите този инцидент е описан по-подробно. Агентът пише, че Майор е дошъл зад ъгъла на дипломатическата приемна в Белия дом и го е "нападнал" "непровокирано". В имейл относно възстановяването на разходите за палтото си служителят посочва, че инцидентът "се е случил не по моя вина и не можех да избегна това необичайно обстоятелство поради естеството и изискванията на длъжността ми".

Този инцидент предизвикал нарушаване на доверието, твърди източник, запознат с динамиката, което продължило, докато най-добрите защитници на президента работели, за да избегнат второ куче.

Семейство Байдън отдавна са собственици на кучета и подобно на всеки друг член на семейството темата за поведението на кучето им е била "чувствителна тема", която служителите са повдигали, заяви миналата година пред CNN източник, запознат с динамиката.

Командир все още фигурираше на видно място в празничната украса на Белия дом през декември, месеци след като напусна "Пенсилвания авеню" 1600. Кучето беше изобразено на празничните дисплеи на Източната колонада и в Червената стая, а официалната празнична картичка на семейството беше подписана от президента, първата дама, котката (Уилоу) и Командир.