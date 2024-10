Куче покори върха на Голямата пирамида в Гиза (ВИДЕО)

Н еобичайно видео на Голямата пирамида в Гиза завладя интернет, оставяйки зрителите едновременно шокирани и развеселени.

Парамотористът* Алекс Ланг засне видеото по време на полет над емблематичните пирамиди и разкрива неочаквана сцена — куче, което преследва птици на върха на древната структура.

Необичайното събитие бързо стана сензационно, след като беше споделено в X, преди известен като Twitter, предизвиквайки много реакции. Много потребители бяха озадачени, тъй като изкачването на пирамидата е строго забранено поради правила за опазване и безопасност. Други бяха скептични как кучето е успяло да се изкачи на такава височина - Голямата пирамида е висока 138.8 метра.

Изключителният подвиг на кучето предизвика хумористични коментари, като някои го нарекоха "новия владетел" на пирамидата.

Giza bone! Astonishing moment a dog is spotted at the top of 455ft Great PYRAMID after climbing up to bark at birds pic.twitter.com/VsvSEsw3eC