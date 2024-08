Куче запали къща, след като сдъвка батерия (ВИДЕО)

К уче подпали къща, след като сдъвка литиево-йонна външна батерия.

Нелепият инцидент е записан от камера и публикуван от пожарната служба в Тулса, Оклахома.

Според изявление на пожарната служба, публикувано в социалните медии, пожарникарите са се отзовали на пожар в къща през май. Въпреки че постройката е била значително повредена, никой не е пострадал - включително двете кучета и котката вътре, които са успели да избягат през кучешката врата.

Установено е, че източникът на пожара е литиево-йонна преносима батерия, която едно от кучетата е дъвчело, докато е лежало в леглото си. В крайна сметка искри започнали да изскачат от преносимата батерия, поради което кучето я изпуснало. След това искрите се превърнали в пламъци, леглото се запалило и се разраснал голям пожар.

Има причина, поради която литиево-йонните батерии са популярен избор - те могат да съхраняват много енергия и са леки, което е доста удобно, когато сте навън и нямате достъп до контакт за зареждане.

Но както обяснява служителят по обществена информация на пожарната служба в Тулса Анди Литъл във видеоклип, придружаващ изявлението, съхраняването на такова количество енергия може да се окаже опасно.

"Когато тази енергия се освободи неконтролируемо, тя може да генерира топлина, да произведе запалими и токсични газове и дори да доведе до експлозии. Тези инциденти могат да възникнат поради различни причини, като например излагане на екстремна топлина, физическо увреждане, презареждане на батерията или дори използване на несъвместимо оборудване за зареждане", каза Литъл.

В този случай физическата повреда означава куче, което е объркало батерията с вкусна закуска - но този вид пожар изглежда далеч не е изолиран инцидент.

"Пожарните служби в цялата страна наблюдават пожари, свързани с тези батерии и ние искаме обществеността да научи за употребата, безопасното съхранение и правилното изхвърляне на тези потенциално опасни батерии", се казва в изявлението на отдела.

Here's a reminder as to why it's important to keep #batteries safely in the house.



A pet dog at a home in Tulsa, Oklahoma (USA) started a fire by chewing on a lithium-ion #powerbank for charging mobiles. #Viral #ViralNews #HomeSafety https://t.co/8MThZyCFbW