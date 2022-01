Гриселда Бланко вече всяваше страх и ужас, когато Ескобар още се занимаваше с кражби на коли

Г риселда Бланко е един от най-известните колумбийски нарко босове през 70-те и 80-те години на ХХ в. Нейната жестокост и власт могат да бъдат сравнявани само с тези на Пабло Ескобар, който върви по нейните стъпки. Докато Ескобар краде коли в Меделин, Гриселда строи своята кокаинова империя в Ню Йорк.

Тя всява респект и ужас. Ако ѝ дължиш пари, те убива, ако тя ти дължи пари – убива те, ако я обидиш по някакъв начин – отново смърт... Наричат я „Кръстницата на кокаина“. Общият брой на убийствата, зад които стои, е неизвестен, но е някъде между 40 и 200.

Наскоро стана ясно, че историята за нея ще бъде екранизирана в нова поредица на Netflix, а в ролята на "Кралицата на кокаина" ще влезе София Вергара.

Sofia Vergara stars as Griselda Blanco in a new limited series inspired by the Colombian businesswoman who created one of the most profitable cartels in history, which led to her being known as the “Godmother” — FIRST LOOK: pic.twitter.com/43ftcEZN57 — Netflix (@netflix) January 19, 2022

Sophia Vergara, the Colombian star of the Emmy-winning sitcom “Modern Family,” will transform into notorious drug lord queenpin Griselda Blanco for her next Netflix limited series.https://t.co/D9fj2BHOor — New York Daily News (@NYDailyNews) January 19, 2022

Ето и няколко интересни факта за кокаиновия лорд Гриселда.

1. Извършва първото си убийство едва 11-годишна

Въпреки че се смята, че е родом от колумбийския град Меделин, от който е и Пабло Ескобар, Бланко е родена през 1943 г. в малък беден град до Картахена. Областта е прочута с много криминална дейност. Известно е, че когато е на 11, Гриселда и няколко нейни приятели отвличат 10-годишно момче от богато семейство. Когато момчето се опитва да избяга, тя го застрелва между очите.

2. Продавала е по 300 кг кокаин месечно

През 70-те и 80-те е най-силният период на Бланко. Тя печели толкова много пари от износ на кокаин от Маями из цялата страна, че започват да я наричат „Кръстницата на кокаина“. Тя дори става обект на хитовия документален филм от 2006 г. „Cocaine Cowboys“.

3. Твърди се, че е убила двама от съпрузите си

Смята се, че Гриселда е виновна за убийствата на двама от съпрузите си. През 1975 г. застрелва първия си съпруг Алберто Браво, който е наркопласьор, след като го заподозряла в кражба на милиони от общата им империя. През 1983 г. поръчва убийството на втория си съпруг – Дарио Сепулведа. Той е убит от двама нейни приятели, облечени като полицаи. Друг от нейните съпрузи също умира заради работата си с наркотици, но не е ясно дали тя има нещо общо със смъртта му.

This is GRISELDA BLANCO aka The Cocaine Godmother.

Ignore the smile, Blanco killed three former husbands. Someone Escobar respects veey well. pic.twitter.com/RaxgKAecFS — Abuja Minister - Esq (@Sir_BiolaPr) January 5, 2021

4. Има дълъг списък с врагове

Тя ръководи бизнес с кокаин, който ѝ носи милиарди долари, но не парите я правят толкова влиятелна, а жестокостта и подлите тактики, които използва. Имаш ли си работа с нея, най-често нещата не свършват добре. Отговорна е за множество убийства. Списъкът с враговете ѝ е дълъг и в него присъстват не само главите на най-влиятелните картели в Колумбия, но и Агенцията за борба с наркотиците в САЩ, както и самият Ескобар.

5. Наричана е с много имена

Слави се не само с пряктора „Кръстницата на кокаина“, но и с други като „Черната вдовица“, „Кралицата на наркотрафика“ или „La Madrina“ (Кръстницата).

Meet - Griselda Blanco



Godmother of Cocaine, the Godmother, and Black Widow, a Colombian cocaine trafficker who amassed a vast empire and was a central figure in the violent drug wars in Miami in the 1970s and ’80s. pic.twitter.com/ewkrYwx4KD — BOBO. 🇰🇪 (@WacekeBobo) May 15, 2021

6. Избира име за сина си от филма „Кръстникът“

Кръщава единия от четиримата си синове Майкъл Корлеоне в чест на трилогията „Крстникът“. Всичките ѝ синове работят в организацията й. Двама от тях са убити в Колумбия.

7. Кралицата на кокаина планирала да отвлече Кенеди младши

Докато е в затвора в САЩ, Гриселда не може да се примири с факта, че американското правителство предопределя бъдещето ѝ и започва да крои план как да излезе на свобода. Работи по сложен план за отвличането на Джон Кенеди младши, който да държи като заложник и разменна монета за нейната свобода. От ЦРУ разбират за плана и го осуетяват. Така Гриселда е принудена да излежи присъдата си от 20 години.

8. Бланко е застреляна

След като прекарва почти две десетилетия в щатски затвор, през 2004 г. " Кралицата на кокаина" е депортирана в Колумбия. Там тя започва да води спокоен живот и се отдалечава от криминалната дейност. През 2012 г. обаче, без да бъде изненада за никого, тя е убита. Според „Маями Херълд“ е застреляна от двама мотористи пред магазин в Меделин. Ироничното е, че Бланко е известна с въвеждането на поръчковите убийства, осъществени от мотор.

