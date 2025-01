Красавицата на бала: Иванка Тръмп пресъздаде рокля на Одри Хепбърн

И ванка Тръмп облече поръчкова рокля Givenchy Haute Couture на бала след встъпването в длъжност на баща си Доналд Тръмп във Вашингтон.

Нейната красива черно-бяла рокля беше вдъхновено от визията на Одри Хепбърн от „Сабрина“.

