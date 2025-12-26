Забавен момент: Палавият принц Луи грабна огромен шоколадов бонбон от принц Уилям

П ринц Луи никога не пропуска да очарова по време на кралските публични появи, а Коледа в Сандрингам не направи изключение. Седемгодишният принц беше придружен от брат си и сестра си – 12-годишния принц Джордж и 10-годишната принцеса Шарлот, заедно с родителите си, принца и принцесата на Уелс, както и от други висши членове на кралското семейство за традиционната разходка след църковната служба, разказва HELLO!

Prince Louis quickly grabbed his chocolate present from his Papa. I love how happy and excited he was. Bless him! 😂🍫 pic.twitter.com/fk271Vdyys — Anna (@tokkianami) December 25, 2025

Момчетата изглеждаха изключително елегантни в тъмносините си палта и белите ризи, докато Шарлот носеше впечатляваща светлобежова рокля-палто, докато семейството се отправяше към църквата „Света Мария Магдалена“ в имението Сандрингам.

Принц Джордж поведе в поздравите към публиката, пожелавайки им Весела Коледа с широка усмивка, а принцеса Шарлот зарадва присъстващите, като спря, за да позира за селфита с тях.

Както обикновено, принц Луи разсмя тълпата, тъй като не можа да скрие вълнението си от неочакван коледен подарък. Той беше подаден на принц Уилям, но най-малкият му син бързо го грабна, след като чу „това е за Луи“.

Александра Уртадо от HELLO! беше на място, за да стане свидетел на момента и каза, че това е един от най-запомнящите се моменти за нея: „Гигантски шоколадов бонбон Lindt беше даден на принц Уилям за най-малкия му син, а принц Луи изглеждаше много развълнуван да получи шоколада, като го грабна от ръцете на баща си и прегръщаше подаръка. Нахален Луи! Определено беше един от най-запомнящите се моменти на сутринта.“

Той беше забелязан и да носи огромно плюшено мече след църковната служба.

Prince Louis is me after opening my stocking today. 😂🍫 The little prince accepted gifts alongside his siblings while attending the royal family’s annual Christmas celebration on Thursday. ✨ 📸: Getty; Samir Hussein/WireImage pic.twitter.com/C9x4Pv69ws — Page Six (@PageSix) December 25, 2025

Най-палавите моменти на принц Луи

Най-малкият син на принца и принцесата на Уелс е известен с палавите си прояви, особено с прословутите си анимирани изражения на лицето. Феновете на кралското семейство вероятно си спомнят честването на платинения юбилей на покойната кралица Елизабет, когато четиригодишният Луи правеше гримаси по време на парада, включително показвайки език на майка си, принцеса Кейт.

Той дори сложи ръка на устата ѝ, което предизвика забавна реакция от съпруга на Зара Тиндал, Майк, който седеше на един ред отзад и даде знак, че го наблюдава. За първата си поява на Коледа в Сандрингам принц Луи отново разсмя всички, когато показа тоалета си пред тълпата. През 2022 г. младият кралски член зарадва зрителите с изненадващата си проява и разтвори тъмносиньото си двуредно сако, подплатено с яка от изкуствена кожа, за да разкрие сладките си червени кадифени шорти и тъмносини чорапи до коляното отдолу.