„32 години по-късно“: Принц Уилям пресъздаде коледна снимка с принцеса Даяна

П ринц Уилям направи трогателен паралел между поколенията, като сподели рядка архивна снимка с принцеса Даяна и актуален кадър със сина си принц Джордж.

Наскоро принц Уилям, заедно със сина си принц Джордж, помогнаха в приготвянето на коледна вечеря за благотворителната организация The Passage – център за подкрепа на бездомни хора и такива без стабилно жилище.

Бъдещият крал на Великобритания някога е бил доведен в същата организация от майка си – принцеса Даяна. По този повод той публикува архивна снимка, на която позира до нея по време на благотворително събитие, както и кадър с наследника си.

„Коледа в The Passage 32 години по-късно“, гласи коментарът му.

Принц Уилям също показа как той и синът му продължават традицията да се подписват в специалната книга за посетители. 12-годишният Джордж се подписа точно под имената на баща си и баба си. Уилям е посетил организацията за първи път на 11-годишна възраст – приблизително на същата възраст, на която е синът му сега.

„Майка ми, както винаги, правеше всичко възможно всички да се чувстват спокойни, да се смеят и да се шегуват“, каза той по-рано.

Вече като възрастен Уилям призна, че го е наранило да осъзнае, че децата му никога няма да опознаят баба си. Припомняме, че Кейт и Уилям наскоро зарадваха обществеността със семейна снимка по повод Коледа. Малко преди това крал Чарлз III и кралица Камила поднесоха своята празнична картичка.

Хари и Меган също не пропуснаха традицията и се присъединиха към празничните поздрави с рядка снимка с двете си деца. За първи път от дълго време публиката успя да види как са пораснали синът им Арчи и дъщеря им Лилибет.