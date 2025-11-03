Уилям и Кейт напуснаха „прокълнатата си къща“

П ринцът и принцесата на Уелс устроиха „благодарствено“ парти за строителите и служителите, които са работили „неуморно“, за да ги настанят в новия им дом по-рано, разкрива английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Уилям и Кейт сервираха напитки и мезета в The York Club – частна кръчма близо до Форест Лодж , техния „вечен“ дом в Уиндзор Парк, в петък. Мястото е клуб само за членове, предназначен за жители и служители на Crown Estate, който управлява голяма част от имотите в парка, включително и този на Уелс.

Събитието се проведе в момент, когато

двойката и малкото им семейство официално се сбогуваха с „прокълнатата“ Аделаида котидж.

Миналия месец Daily Mail разкри, че Уилям и Кейт са ускорили плановете си да напуснат четиристайната къща в имението на краля в Бъркшир. Първоначално те планираха да се нанесат във Форест Лодж до Коледа, но строителите са работили денонощно, за да завършат преместването до нощта на огньовете (Bonfire Night).

„Двойката много мило просто искаше да благодари на всички, които работиха неуморно, за да помогнат“, каза местен източник.

Семейството прекара последната междусрочна ваканция, завършвайки преместването, давайки на принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлота (10 г.) и принц Луис (7 г.) време да се адаптират преди връщането си на училище в понеделник.

Уилям и Кейт взеха решението по-рано тази година, за да осигурят „ново начало“ за децата си.

Въпреки че първоначално планираха да живеят в Аделаида котидж още няколко години, времето им там беше съпроводено с неприятни спомени. Всъщност, може да се разкрие, че Уилям описва преживяванията им там като „прокълнати“.

Двойката премести децата си в имота от Кенсингтън Палас през август 2022 г., за да им осигури по-защитено, селско възпитание и да са близо до покойната кралица. Но тя почина в рамките на няколко седмици след преместването им, което беше първото от поредица големи семейни изпитания, сред които и излизането на сериала на херцога и херцогинята на Съсекс през декември същата година, последван от мемоарите на принц Хари „Резерва“ през следващия януари.

После миналата година и принцеса Кейт, и крал Чарлз бяха диагностицирани с рак. Принцесата премина курс на превантивна химиотерапия, като Уилям описа преживяването като „брутално“. Сега тя е в ремисия, но това преживяване остави семейството ментално „ранимо“, според източници, и ги направи по-решени да вземат решения базирано на това, което е най-добро за тях.

„За съжаление, всяка част от Аделаида котидж носеше неприятен спомен“,

каза вътрешен човек. „Къщата е прекрасна и те започнаха с големи надежди, но накрая преживяха едни от най-трудните моменти като семейство... Не е чудно, че Уилям има чувството, че тя е била прокълната“.

От двеореца Кенсингтън заявиха, че двойката възнамерява да остане във Форест Лодж, дори след като заеме трона, нарушавайки съвременната традиция. Семейство Уелс са финансирали преместването и ремонта сами и ще плащат пазарен наем на Crown Estate.

Двойката за няколко месеца ще бъде съсед на срама на Уилям – чичо му Андрю, който предстои да напусне Роял Лодж, намиращ се на около 2,3 километра.

Принцът на Уелс се очаква да пристигне в Рио де Жанейро в понеделник за тридневни публични ангажименти преди церемонията по награждаването на Earthshot Prize в сряда вечерта. Десетгодишната инициатива е създадена, за да развие иновативни решения за екологичните предизвикателства и всяка година предлага пет награди по 1 милион паунда. По-късно през седмицата Уилям ще пътува до Белем, Бразилия, за да представи баща си за първи път на климатичната среща COP30 за изменение на климата.