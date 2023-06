Уилям и Кейт изненадващо пристигнаха в Йордания за сватба

Б ританският принц Уилям и съпругата му, принцесата на Уелс Кейт, направиха изненадващо посещение в Йордания, за да присъстват на сватбата на престолонаследника на страната и неговата булка от Саудитска Арабия, съобщиха световните осведомителни агенции.

Уилям и Кейт са сред множеството чуждестранни кралски особи, които присъстват на сватбата на 28-годишния престолонаследник Хюсеин и 29-годишната архитектка Раджуа ал Саиф.

Watch: Britain’s Prince William and Princess Kate arrive at Zahran Palace for the royal wedding of Jordan’s Crown Prince Al Hussein and are welcomed by King Abdullah II and Queen Rania.#CelebratingAlHussein #RoyalWedding https://t.co/dZg5RIfjXI pic.twitter.com/YccRCcJp1v