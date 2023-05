Кралска брошка с водно конче се продава на търг за £350 000

Б лестяща изумрудена брошка с водно конче, която беше любима на тъщата на принцеса Маргарет, беше пусната в продажба на начална цена от £350.00.

Ан Парсънс, графинята на Росе, носила великолепната антична брошка с диаманти и изумруди на коронациите на крал Джордж VI и кралица Елизабет II - и по-късно на сватбата на сина си, Антъни Армстронг-Джоунс, с принцеса Маргарет през 1960 г.

Dragonfly brooch worn by royalty goes on sale for £350,000 https://t.co/gkJ1BIs3tY via @Femail