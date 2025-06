Край! Кейти Пери и Орландо Блум се разделиха 💔💔💔

П евицата Кейти Пери и актьорът Орландо Блум са сложили край на връзката си, след 9 години любов, съобщават редица световни медии, сред които Daily Mail и New York Post.

Двамата са се разделили след седмици на ескалиращо напрежение

след близо десетилетие връзка на приливи и отливи, шест години годеж и едно общо дете. Новината идва след като 40-годишната Пери отиде в космоса, предизвиквайки значителна негативна реакция сред вирусни видеоклипове, критикуващи световното ѝ турне и слабо представящия се албум ѝ 143.

„Кейти и Орландо се разделиха, но са приятелски настроени един към друг“, казва източник пред Us Weekly, добавяйки, че раздялата засега „не е била спорна“. „Кейти, разбира се, е разстроена, но е облекчена, че не се налага да преминава през друг развод, тъй като това е бил най-лошият момент в живота ѝ“, каза още източникът.

Katy Perry and Orlando Bloom have broken up, @TMZ reports. pic.twitter.com/QoDSVm0kJ5

Източникът описа предполагаемата раздяла като „отдавна предстояща“ и твърди, че отношенията им „са обтегнати от месеци“.

Засега Кейти е „разсеяна“ с турнето си и се грижи за себе си я и четиригодишната им дъщеря, Дейзи, която беше видяна да се присъединява към нея на турнето, докато 48-годишният английски актьор беше другаде.

Звездата от „Властелинът на пръстените“ обаче по-късно се завърна в Австралия, където Кейти прекара месец юни на турне, и се събра отново с годеницата и дъщеря си през последната седмица. Въпреки че отново е на същия континент като годеника си, Кейти е била забелязана многократно без годежния си пръстен в Австралия.

В понеделник DailyMail съобщи, че Кейти и Орландо отдават под наем имението си за 30 милиона долара в Монтесито, Калифорния, на Крис Прат и съпругата му Катрин Шварценегер, което само засили слуховете за раздяла. „Тя и Орландо винаги са живели в другия си дом в Монтесито като основно жилище“, каза източникът на Us Weekly.

Той каза, че предполагаемо разделената двойка е възнамерявала да обяви наетото имение за „семеен дом“, преди ситуацията да се промени. Източниците добавиха, че Кейти и Орландо

„живеят разделени, откакто Кейти е на турне“.

Тази новина идва след съобщенията, че Блум ще присъства на сватбата на Джеф Безос с Лорън Санчес без годеницата си Пери под ръка. Според TMZ, той възнамерява да дебютира като „необвързан мъж“ на сватбата на приятеля си милиардер. Междувременно Пери ще пропусне сватбата на века поради текущото си турне Lifetimes в Австралия.

Katy Perry and Orlando Bloom have reportedly broken off their six-engagement ❤️‍🩹 we are sending our love to both stars. #KatyPerry #OrlandoBloom #MTVCeleb pic.twitter.com/GwdaUBGJMt