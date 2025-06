Кейти Пери и Орландо Блум са пред раздяла?

В ръзката между Кейти Пери и Орландо Блум преминава през сериозно изпитание, твърдят източници, близки до двойката. Според тях, раздялата е въпрос на време.

„Свърши се“, сподели източник пред Page Six. „Те просто изчакват да приключи турнето ѝ, преди официално да се разделят.“

Понастоящем Кейти Пери е на своето турне Lifetime, което започна на 23 април и ще продължи до 7 декември. Двамата се запознаха през 2016 г. на парти след церемонията по връчване на наградите „Златен глобус“. Година по-късно се разделиха за кратко, но през 2019 г. се сгодиха на Свети Валентин. На 26 август 2020 г. посрещнаха дъщеря си Дейзи Доув.

Източници разкриват пред People, че слабият интерес към новия албум на Пери, озаглавен "143", е допринесъл за нарастващото напрежение във връзката им.

„Кейти беше дълбоко разочарована от реакцията към албума“, споделя източник пред изданието. „Това я натовари изключително много. Орландо прояви разбиране, но неизбежно се появи напрежение.“

Друг източник допълва: „Тя беше разочарована и от част от рецензиите за турнето, което също оказа негативно влияние върху отношенията им.“

Съобщава се още, че миналия месец Орландо Блум е прекарал известно време сам в Маями, Флорида.

Двойката вече е преминавала през раздяла – през 2017 г. те се разделиха за около година.

