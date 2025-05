„Мислех, че съм най-мразеният човек“: Кейти Пери отговори на критиките след полета в Космоса

К ейти Пери говори открито за противоречивото отношение на интернет към нея.

На 12 май, понеделник, по време на шоуто ѝ от турнето Lifetimes в Чикаго, изпълнителката на „Teenage Dream“ коментира негативните реакции онлайн, очевидно предизвикани от участието ѝ в космическия полет на Blue Origin през април.

В един момент от концерта, според видео, заснето от фен, 40-годишната Пери отговорила на бурните възгласи от публиката:

„Ами, аз си мислех, че съм най-мразеният човек в интернет“, сподели тя. „Мисля, че това е невярно“, добави певицата, докато публиката продължи да я аплодира.

Katy Perry Addresses Being the 'Most Hated Person on the Internet' Onstage https://t.co/vNQm8Rw3xU — People (@people) May 14, 2025

Седмици преди това Пери – заедно с телевизионната водеща Гейл Кинг, Лорън Санчес, активистката Аманда Нгуен, бившия ракетен инженер на НАСА Айша Боу и филмовата продуцентка Кериан Флин – участваха в 11-минутен суборбитален полет, осъществен от Blue Origin.

По време на безтегловното изживяване Пери изпя няколко стиха от „What a Wonderful World“. След приземяването тя целуна земята, докато годеникът ѝ Орландо Блум и дъщеря им Дейзи я посрещаха.

Певицата публикува свои размисли за преживяното и в Instagram. „Един ден, когато пораснеш, ще гледаш ли все още нагоре с удивление?“, започна публикацията ѝ.

„Все още осмислям това невероятно пътешествие ✨ Благодаря ти, @blueorigin, и на моите космически сестри, които заемат пространство и създават място в космоса за всички – 143. Ще се видим на турне (когато сляза... образно казано).“

Въпреки емоционалния заряд на преживяното, участието ѝ в скъпия полет – струващ милиони долари – предизвика вълна от критики и отрицателни коментари в интернет.

На 29 април Пери отговори на онлайн реакциите чрез публикация в Instagram.

"The most hated person on the internet" Katy Perry.



A thread from last night's Lifetimes Tour in Chicago: pic.twitter.com/85tCpJ5fCH — Mickey Eva (@mickeyeva) May 13, 2025

„Моля, знайте, че съм добре. Положих много усилия, за да разбера коя съм, кое е реално и кое е важно за мен“, написа тя под видео, споделено от фен.

„Преди години терапевтът ми каза нещо, което промени всичко: ‘Никой не може да те накара да повярваш в нещо за себе си, в което вече не вярваш.’ Ако някога почувствам нещо по този въпрос, това е възможност да изследвам какво стои зад това чувство.“

Пери продължи: „Когато ‘онлайн светът’ се опитва да ме направи човешка пинята, приемам го с достойнство и изпращам любов. Защото знам, че толкова много хора страдат по толкова различни начини, а интернет често се превръща в сметище за болка, нестабилност и неизлекувани рани.“

Турнето Lifetimes започна на 23 април в Мексико. Още на първия концерт Пери впечатли с костюми и хореография, вдъхновени от космоса. На сцената тя направи и дръзко изказване, което мнозина свързаха с полета ѝ: „Някой някога наричал ли е мечтите ви луди?“, попита тя публиката.

“Well, I thought I was the most-hated person on the internet. I think that’s false.”



— Katy Perry during ‘Lifetimes’ tour date in Chicago pic.twitter.com/jpwO5Jf9ge — Pop Crave (@PopCrave) May 13, 2025

След шоуто в Чикаго Кейти Пери има още три концерта в САЩ, преди да замине за Австралия през юни. След това ще се завърне в Северна Америка за участия през юли и август, а по-късно ще посети Южна Америка, Европа и Обединеното кралство.

Турнето Lifetimes ще приключи през декември с финално шоу в Абу Даби.