"Едно процъфтяващо и вечно царство": Исак Нютон предсказал края на света

С ър Исак Нютон бил може би един от най-умните хора, живели някога.

Той е пионер в математиката, законите на движението и, разбира се, законите на гравитацията, толкова ясно, че забележителният физик и математик е невероятно надежден... поради което е толкова страшно да се мисли, че заедно с многото си новаторски открития, Нютон също е предсказал края на света.

През 1704 г. Нютон изучавал много Библията, както и чел други религиозни писания. Със знанията, които натрупал от тях, той изчислил конкретна година, когато светът ще свърши и ще бъде заменен от „Небесното царство“.

Годината е: 2060 година.

По времето на Исак тази година изглеждала много далеч, но сега, само след 37 години, Земята най-вероятно ще се превърне в „едно процъфтяващо и вечно царство“.

A prediction by the 17th century mathematician and physicist Sir Isaac #Newton that the world would end within the liftime of many of us appears to be gaining some credence among some panic-stricken folk.

Despite history being well-populated by seers, religious leaders, mystics… pic.twitter.com/VGSr0LlVfg