Нютон прави велико откритие по време на социална изолация

И сак Нютон е 23-годишен студент в "Тринити колидж" в Кеймбридж, когато през 1665 г. в Лондон избухва Голямата чумна епидемия, пишат от "Washington post".

Въпреки че тогава хората все още не знаят какво я причинява (трябва да изминат повече от 200 години, преди учените да открият бактерията, която причинява чума), те практикуват някои от същите неща, които правим днес, за да избегнем болестите.

