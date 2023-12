Кошмар: Как космическата разходка променя ноктите ви завинаги

Н ека си признаем, отиването в космоса е хаос за човешкото тяло. Еволюирали сме в земна среда в продължение на стотици милиони години. Ако не сте в обсега на околната среда на Земята тялото ви ще се чувства различно, съобщава Science Alert.

Наблюдава се загуба на костна и мускулна плътност, проблеми със зрението поради твърде много течност в мозъка. Без гравитация телесната влага е свободна да циркулира вътре в тялото ви. Бихте имали проблем с уринирането. Оказва се, че гравитацията е доста важна за този процес. Наблюдава се и еректилна дисфункция.

И в особено гратисния недостатък на космическия полет, след извършване на дейност извън кораба, по-известна като космическа разходка, изненадващ брой нокти на астронавтите просто падат.

Техническият термин е онихолиза и проблемът изглежда има много повече общо с атмосферното налягане, отколкото с гравитацията.

В космоса има много малко околно налягане и това не е много добре за човешкото тяло. За да бъдете възможно най-обезопасени, докато извършвате космическа разходка, се уверете, че костюмът ви е под налягане.

„Нараняванията на ръцете са често срещани сред астронавтите, които тренират за извънкорабна дейност“, пише екип от учени, ръководен от епидемиолога Жаклин Шарват в доклад от конференция от 2015 г.

„Когато ръкавиците са под налягане, те ограничават движението и създават точки на натиск по време на операцията, което понякога води до болка, мускулна умора, ожулвания и понякога по-тежки наранявания като онихолиза. Подобни наранявания са докладвани по време на обучения за извънкорабна дейност”, обяснява Шарват.

Космическата разходка може да бъде доста продължителна. Най-дългият ден прекаран в скафандър е бил 8 часа и 56 минути. Носенето на ръкавици дълго време може да причини и влоши нараняванията на ръцете, смятат експерти.

