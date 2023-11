Доставки до космоса: "Спейс Екс" изпрати празнични лакомства на астронавтите на МКС

К омпанията "Спейс Екс" изстреля поредната си ракета от Флорида в четвъртък вечерта, като изпрати хиляди килограми товар до Международната космическа станция (МКС), предаде ДПА.

Ракета "Фалкон 9" с непилотиран товарен кораб "Дракон" излетя в 20:28 ч. местно време от стартова площадка 39-A на Космическия център "Кенеди".

Това беше вторият полет за първата степен на ракетата, която през август откара астронавти на МКС.

В орбита на МКС се намират седем души екипаж от САЩ, Япония, Дания и Русия, като те ще получат комплект с прясна храна, включващ портокали, ябълки, чери домати и моркови, както и два специални комплекта със сирене.

"И тъй като сме в сезона на празниците, сме подготвили някои забавни празнични лакомства за екипажа като шоколад, капучино с тиквена подправка, оризови сладкиши, пуйка, патица, пъдпъдък, морски дарове, сос от боровинки и мочи", каза Дейна Вайгел, заместник програмен ръководител на програмата на НАСА за Международната космическа станция в сряда по време на пресконференция. "Имаме и няколко комплекта пици, които са любими на нашия екипаж, малко хумус, салса и маслини."

