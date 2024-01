Китайски учени клонираха маймуна резус: Колко време оцеля

С поред експерти клонирана маймуна от вид макак резус е оцеляла повече от две години и е довела до "ценни прозрения" за научния процес. Учените в Китай са използвали модифицирана версия на същата техника, която е използвана за създаването на овцата Доли - първият клониран бозайник в света.

От 113-те клонирани ембриона 11 бяха имплантирани в сурогатни маймуни, но само един оцеля. Той е наречен ReTro, предава Sky News.

Екипът посочва, че процентът на успеваемост при създаването на жизнеспособни и здрави клонинги е нисък - по-малко от 1% в този случай.

Революционно: Създадоха бебе бозайник от двама бащи

Първите клонирани маймуни в света - двойка идентични дългоопашати макаци - са създадени преди шест години от същите изследователи, ръководени от Цян Сун и Чжен Лиу от Китайската академия на науките в Шанхай.

По това време изследователите искат да създадат популации от генетично еднакви маймуни, които да могат да бъдат адаптирани за изследване на човешки заболявания.

Това повдигна и сериозни етични въпроси, като доближи света до клонирането на хора.

