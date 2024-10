Колко важна е уелбиинг културата за компаниите у нас

У елбиингът (на англ. Wellbeing) съставлява всички социални придобивки, които работодателят предоставя на своите служители с цел те да са здрави, мотивирани и щастливи. Културата на компаниите в тази насока се завишава ежегодно. Това включва насърчаване на здравословен начин на живот, изграждане на по-добри взаимоотношения в екипите и подкрепа на служителите в тяхното лично и професионално израстване.

„Филип Морис България” е компания, която се грижи за служителите си. Организацията вярва, че те са най-ценният ѝ капитал, затова цялостната ѝ уелбиинг стратегия приоритизира благосъстоянието им в три основни насоки – ментален, физически и финансов аспект.

Хората, които работят за „Филип Морис България”, знаят, че дори отбелязването на национални празници в офиса може да се превърне в празник. Въпреки това, компанията позволява през 60% от седмицата те да работят от вкъщи, което допълнително им помага да балансират между личен и професионален живот.

Източник: iStock/Getty Images

Компанията има и политика, която предоставя на родителите – и майки, и татковци, допълнителен отпуск и заплащане над това, което държавата предоставя. „Голяма част от грижата за служителите е да подпомагаме тяхното развитие - както от гледна точка на знания и умения, така и от перспективата на кариерното им развитие. Пример за това е програмата MyPersonalGrowth, която стартира през 2023 г. и беше отличена от „Employer of Choice Awards“ тази година”, споделя Зоя Петкова, която е мениджър управление на таланти и ангажираност на служителите във „Филип Морис България”. Тя е доказан професионалист в сферата на Човешките ресурси с повече от 10 години опит.

Зоя Петкова, мениджър управление на таланти и ангажираност на служителите във „Филип Морис България” Източник: Филип Морис България

Последният проект на организацията е създаването на общност от „Wellbeing Champions“. „Поканихме всички служители, за които темата е близка до сърцето, да станат уелбиинг шампиони. Така сформирахме група от служители, които ще бъдат обучени да подкрепят своите колеги чрез насърчаване на по-здравословни навици и споделяне на наличната подкрепа и ресурси, която компанията предлага. Заедно с тях ще можем да бъдем още по-близо до всички колеги и ще генерираме идеи за различни проекти в сферата на уелбиинг, които ще реализираме заедно”, споделя още мениджърът управление на таланти и ангажираност на служителите.

Дори професионалисти от ранга на Наталия Мичева, която е мениджър проекти във „Филип Морис България”, се включват в уелбиинг програмите на компанията. „В богатата ни уелбиинг програма има по нещо за всеки и с най-голямо удоволствие се включвам винаги, когато имам възможност. С изключителен интерес следя инициативите, насочени към менталното здраве и баланса, и се радвам, че тези теми получават заслужено внимание. Също така редовно намирам поводи да организирам малки събирания на отдела, в който работя. От тази година съм част и от постоянна група от служители ентусиасти, които допринасят за обогатяването и популяризирането активностите и уелбиингa като начин на живот”, споделя тя.

Наталия Мичева, мениджър проекти във „Филип Морис България” Източник: Филип Морис България

„Малките жестове, времето, прекарано заедно, приятелското отношение и взаимопомощ сплотяват екипа и позволяват на членовете му да се доверяват един на друг. По този начин заедно се стремим да реализираме визията на компанията и се мотивираме да постигаме още по-добри резултати”, смята Владислав Борисов, който заема позицията мениджър бизнес платформи във „Филип Морис България”. Той работи в компанията от 12 години.

„За мен е много важно да се чувствам добре на работното си място. Това ми позволява да бъда спокоен, да бъда фокусиран и продуктивен. Вярвам, че всяка една компания трябва да се стреми служителите ѝ да се чувстват така. Това помага много на хората да работят заедно, да могат да разчитат един на друг и да имат желание да успяват заедно”, допълва Борисов.

Владислав Борисов, мениджър бизнес платформи във „Филип Морис България” Източник: Филип Морис България

Тази година компанията поставя фокус върху това служителите ѝ да споделят качествено време заедно. „За да бъде сплотен един екип, е необходимо да прекарва време заедно. Тук получаваме организирани активности, които позволяват да се съберем с колеги, да поговорим и обсъдим както работни теми, така и лични интереси и мечти. За мен спортът е важен и необходим и благодарение на компанията практикувам два от любимите ми – плуване и футбол”, споделя Петко Панамски. Той е мениджър бранд ритейл в компанията и е категоричен, че във „Филип Морис България” се чувства обгрижван и подкрепян.

Петко Панамски, мениджър бранд ритейл във „Филип Морис България” Източник: Филип Морис България

„Филип Морис България” споделя три общовалидни човешки ценности, които резонират напълно с всеки от служителите в компанията. Те са „We care“ (Грижа ни е), „We are better together“ (Заедно сме по-добри) и „We are game changers“ (Ние променяме играта).

„Тази година представихме обновените ни ценности на вътрешно събитие, където колеги споделиха лични истории, свързани с поведенията, които ценим, и събитието имаше огромен успех. Цялостната ни стратегия по отношение на благосъстоянието на служителите ни помага да изградим нашата организация като привлекателно място за работа”, казва Зоя Петкова.