К огато през 1864 г. геологът Уилям Кинг представя пред европейското научно общество един нов вид изчезнал човек - неандерталеца (Homo neanderthalensis), той няма изключително високо мнение него.

„Чувствам се принуден да вярвам, че мислите и желанията, които някога са се въртели вътре, никога не са надминавали тези на едно животно“, споделя Кинг, след като изследва открития десетилетие по-рано череп в долината Неандертал в Германия.

Така неандерталецът се запознава със съвременния човек и оставя у него едно дълготрайно негативно впечатление.

От първата среща до днес обаче са проведени много проучвания по темата.

Правилно ли е било първото ни впечатление спрямо нашия далечен и непряк прароднина?

Наистина ли неандерталците са били не по-умни от едно добиче?

Ранните разбирания на антропологията са расистични

Да се съди за интелигентността на неандерталците по формата на техния череп е донякъде расистична идеология, смята Хоао Зилхао, професор от института по задълбочени изследвания към Университета Барселона.

Много от тези антрополози споделят и гледната точка, че еволюцията е еквивалент на прогреса и всички прапредци на съвременния човек са по-примитивни от нас.

Тези твърдения обаче днес са широко отхвърлени от науката.

Нови открития изчистват репутацията на неандерталците

Оказва се, че те са били хора, които доста са приличали на нас.

„Единственият начин да се оцени интелигентността им – каквото и да се има предвид под интелигентност, но това е друг въпрос, е да се разгледа какво са постигнали“, казва Зилхао пред “Лайв Сайънс”.

И както едва ли предполагате – неандерталците въвеждат много модерни и ексклузивни за времето си неща в човешката култура.

Те обработват камък и кост, превръщайки ги в оръдия на труда, инструменти и орнаменти, които са подобни на тези, изработвани от Homo sapiens.

Неандерталците откриват лепилото, залепвайки дървени дръжки към камък с дървесна смола, правят огърлици от орлови нокти, използват огъня, за да готвят и според ново проучване дори са имали своя собствена технология за разпалване на огън, а не са чакали светкавиците да свършат тази работа.

Исторически находки предполагат и че

неандерталците са имали свои спиритуални и ритуални практики.

Древни гробници пазят доказателства, че са погребвали мъртвите. Такива доказателства са открити в La Chapelle-aux-Saints във Франция.

На друг археологически обект във Франция учените откриват също и че преди около 176 хил. год. неандерталците са създали мистериозни каменни кръгове от сталагмит. Предназначението им все още не е ясно.

И въпреки че много заслуги и пещерни „произведения на изкуството“ са приписани първоначално на Homo sapiens поради факта, че двата вида са населявали Земята по едно и също време, за някои се оказва, че са дело на неандерталците.

Такъв е случаят с откритото абстрактно изображение на 65 хил. год. в испанска пещера. През 2018 г. учени се съгласяват, че е по-вероятно изображението да е дело на неандерталците, защото се смята, че съвременният човек достига до Западна Европа едва преди около 42 хил.год.

Съдейки по костната им система,

неандерталците са били способни да издават комплексни звуци.

Няма доказателства, че са имали език, защото не са оставили след себе си никаква писменост, но учените смятат, че са имали задоволителни методи за комуникация.

До неотдавна повечето палеоантрополози разглеждат неандерталците като подвид Homo sapiens и ги класифицират под името Homo sapiens neanderthalensis. Днес обаче учените са единодушни - неандерталецът се различава съществено от съвременния човек, с когото се е развивал успоредно като отделен вид.

Двата вида хора вероятно споделят общ предшественик, но неандерталецът не се вписва в еволюционната теория като пряк предшественик на съвременния човек.

И въпреки това, черешката на тортата в историята на тези “примитивни“ хора - преди да изчезнат преди около 40 хил. год, те са се сношавали с модерния човек.

Много от хората по света днес имат от 1 до 2 процента неандерталска ДНК.

How #Neanderthal are you? Tracing our genetic ancestry | Natural History ... https://t.co/kxw2kMTjNS



vía @YouTube @NHM_London