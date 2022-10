Коктейлът, превърнал се във феномен

Б лещукащо море от яркооранжеви и червени коктейли залива баровете и ресторантите в Европа, а и извън Стария континент заради увеличаващите се почитатели на създадената в Италия напитка - "Шприц" (Spritz), пише Асошиейтед прес.

Този винен коктейл, който се сервира като аперитив в продължение на десетилетия в Североизточна Италия, традиционно "върви" с чикети (cicchetti) в кварталните барове във Венеция. Чикетите са типичен местен ордьовър, който наподобява испанските тапас (tapas) - малки хапки от месо, морски дарове, маслини и хрупкави хлебчета.

A Negroni sbagliato with prosecco, please.



How the bright, sparkling cocktails evolved from an Italian aperitif to a world-wide favorite. https://t.co/Qdsvtm39UU