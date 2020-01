Кой е най-добрият град за живеене в света

Лондон зае първо място в класацията "Най-добри градове в света 2020", съставена от експерти от Resonance Consultancy. Списъкът е публикуван на уебсайта на консултантската компания.

В рамките на проучването, анализаторите оценяват градове с население над милион души според редица параметри, включително климат, ниво на безопасност, наличие на инфраструктура за отдих и атракции, наличие на образователни институции, летища, ресторанти и магазини, дял на образовани жители, доходи на граждани и популярност в социалните мрежи.

Според резултатите от изследването, класацията за най-добрите мегалополиси за живот в света е оглавена от Лондон, следван от Ню Йорк, Париж и Токио.

