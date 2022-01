Кой е "хипи дядото" О Йон-су, донесъл първия "Златен глобус" на Южна Корея

Ю жнокорейският актьор О Йон-су спечели първата награда "Златен глобус" за страната си, за което бе приветстван у дома и в чужбина, въпреки критиките към организаторите на церемонията заради липсата на разнообразие, предаде Ройтерс.

77-годишният О Йон-су получи отличието за най-добър актьор в поддържаща роля в телевизионна поредица за превъплъщението си в образа на О Ил-нам или играч 001 в хитовата поредица "Игра на калмари" на стрийминг платформата Нетфликс. Така той става първият южнокореец с награда "Златен глобус".

#SquidGame's O Yeong-su wins the #GoldenGlobe for Best Performance by a Supporting Actor in a Series, Limited Series, or Television Movie. https://t.co/GdWNpB7XdX pic.twitter.com/MRO1rhG7Q3 — Variety (@Variety) January 10, 2022

О Йон-су надделя за приза над по-известни в международен план актьори като Били Кръдъп за "Сутрешното шоу" и Киърън Кълкин за "Наследници".

Тазгодишната церемония за наградите "Златен глобус" премина без обичайните блясък и фанфари. Актьори, режисьори и филмови студиа масово игнорираха отличията, а телевизия Ен Би Си се отказа от излъчването на наградното шоу. Бойкотът е последица от години на оспорвани практики на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, която ги присъжда, обвинявана в редица недостатъци, вариращи от корупция до расизъм и липсата на чернокожи членове в редиците X. В резултат на това 79-ите награди "Златен глобус" бяха раздадени на 90-минутно частно събитие в хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли хилс, а призьорите бяха оповестени на сайта на организацията и в социалните мрежи.

"След като чух новината, за първи път си казах: "Ти си добър тип", се посочва в изявлението на О Йон-су, разпространено от Нетфликс.

"Вече не ние сме в света, а светът е в нас. Прегръщайки уханието на нашата култура и любовта към моето семейство, благодаря на всички вас по света. Желая ви прекрасен живот", допълва актьорът.

👏🏻👏🏻 Congrats to @Netflix #SquidGame actor O Yeong-su for winning #GoldenGlobe for Best Supporting Actor - Television. 🥳 You are all of our Kkanbu! ❤️ https://t.co/cliXzyYRY9 — U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) January 10, 2022

Постижението на О Йон-су идва, след като миналата година Юн Ю-джун стана първата южнокорейка, спечелила "Оскар". Отличието ѝ беше присъдено за най-добра актриса в поддържаща роля за изпълнението ѝ в "Минари".

Сериалът "Игра на калмари" се превърна в глобална сензация и се нареди сред големите хитове на стрийминг платформата Нетфликс. В поредицата персонажът на О Йон-су е представен като болнав и безобиден възрастен мъж, преди накрая да бъде разкрита истинската му самоличност на организатор на злокобните детските игри с голяма парична награда, по пътя към която неуспелите състезатели губят живота си.

Сред безбройните мемета, които отприщи "Игра на калмари" в социалните медии в Република Корея, е използваният от героя на О Йон-су термин "канбу" с приблизителното значение "приятел". Актьорът бързо се сдоби с прозвището "хипи канбу дядо".

And the Golden Globe for TV's Best Supporting Actor goes to...O Yeong-su 🦑🏆



Full list of winners: https://t.co/OPGBapLCme pic.twitter.com/LcoCmjjltf — Complex (@Complex) January 10, 2022

Роден през 1944 г., О Йон-су е считан за един от най-добрите сценични актьори в Република Корея. От 1963 г. той е участвал в над 200 театрални продукции и е отличен с редица награди. Актьорът е изиграл и множество харизматични поддържащи персонажи в киното и телевизията, сред които в "Пролет, лято, есен, зима" на известния режисьор Ким Ки-дук (1960 - 2020). Превъплъщенията му в образа на будистки монах в този филм от 2003 г., както и в други, му спечелват прозвището "актьорът монах" и му осигуряват участие в няколко телевизионни реклами.

В своя телевизионна изява през октомври миналата година О Йон-су сподели, че е решил да се присъедини към "Игра на калмари" от признателност към прозрението на режисьора за социалните нередности.

I totally forgot the #GoldenGlobes were on tonight, but congratulations to O Yeong-su for winning “Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series.” pic.twitter.com/kBZCIKsbLR — Nancy Wang Yuen (@nancywyuen) January 10, 2022

